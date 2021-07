Filho caçula de Malvino Salvador e Kyra Gracie é internado na UTI

06/07/2021 | 14:51



O filho caçula de Malvino Salvador e Kyra Gracie foi internado na UTI nesta segunda-feira, 5. De acordo com a mãe, Rayan, de seis meses de idade, está com bronquiolite.

A informação foi compartilhada nas redes sociais da lutadora. Por conta dos problemas respiratórios do bebê, ela cancelou uma live que tinha agendado para ser transmitida no Instagram.

Nos stories, ela postou uma foto com o pequeno no colo para comunicar o cancelamento de seus compromissos. "Rayan piorou nesta madrugada e tivemos que internar no CTI. Foi diagnosticado com bronquiolite, mas está sendo muito bem cuidado por aqui", escreveu.

Mais tarde, Kyra reforçou o recado em publicação no feed. "Infelizmente, meu bebê está doente. O Rayan pegou uma bronquiolite e estamos no hospital. Vai dar tudo certo. Mas, neste momento, preciso dedicar toda a minha atenção a ele", afirmou.

"E, por esse motivo, não haverá a live hoje, do Jornada Campeã da Vida. Peço desculpas a você que havia separado uma horinha para estar comigo hoje. Lembrando que estamos apenas adiando! Informamos, em breve, a nova data", concluiu.

Malvino não se pronunciou nas redes sociais sobre o estado de saúde do filho. Rayan é o terceiro filho do casal, que já são pais de Ayra e Kyara. O ator também tem a filha Sofia, fruto de um relacionamento anterior.