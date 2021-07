Com dores musculares, Miranda desfalca São Paulo no duelo com o Internacional

06/07/2021 | 13:32



O técnico Hernán Crespo poderá contar com o retorno do equatoriano Arboleda no duelo desta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, diante do Internacional, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, mas não terá à disposição o veterano Miranda, que sofre com dores musculares na panturrilha esquerda.

O veterano, de 36 anos, nem viaja com a delegação do São Paulo, nesta terça-feira, para ficar em tratamento no CT da Barra Funda. O atleta não participou do treino com bola com o restante do elenco tricolor, que teve a presença de Arboleda, confirmado na escalação.

Outros que vão continuar fora do time são os meio-campistas Gabriel Sara e William, além do atacante Luciano, que permanecem sob orientação do departamento médico do clube. Com isso, um time provável para entrar em campo no Sul poderá formar com: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder.

Após nove rodadas disputadas, o São Paulo ainda não venceu no Brasileirão. Em 17º lugar na classificação, o time soma cinco empates e quatro derrotas.