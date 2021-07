Nintendo Switch OLED: novo modelo chega ao mercado em outubro

Bianca Bellucci

06/07/2021 | 13:18



A Nintendo anunciou hoje (6) a evolução do seu console híbrido. Batizado de Nintendo Switch OLED, o modelo chega ao mercado em 8 de outubro pelo preço sugerido de US$ 349,99 (cerca de R$ 1,8 mil). Não foram divulgados os valores e a disponibilidade do eletrônico no Brasil.

Além da nova cor (preto e branco), o Nintendo Switch OLED apresenta algumas melhorias. O display, por exemplo, antes tinha 6,2 polegadas. Agora, são 7 polegadas. Já a memória internet passou de 32 GB para 64 GB. Isso sem contar a entrada para cabo de rede, que foi adicionada ao console.

A qualidade da imagem, por sua vez, permanece igual. O videogame seguirá com resolução máxima de 1920 x 1080 (conectado à televisão), 720p (no modo portátil) e 60 frames por segundo. Em relação às conexões, seguem também as já inclusas duas portas USB-C e uma HDMI.

Ainda é válido destacar que o Nintendo Switch OLED ganhou um suporte mais robusto e com mais opções de altura, além de novos alto-falantes, que prometem entregar um som mais nítido.

Abaixo, veja o vídeo de anúncio do Nintendo Switch OLED: