Amiga de Larissa Manoela se manifesta sobre boatos de namoro com a atriz: Por que a amizade não pode ser livre?

06/07/2021 | 13:11



a atriz Larissa Manoela esteve envolvida em um boato de namoro com sua amiga, Bianca Palheiras, porque viajou junto com ela para os Estados Unidos. A artista negou esses rumores em sua conta do Twitter.

Desta vez, na última segunda-feira, dia 5, Bianca Palheiras usou o Instagram Stories para negar que esteja em um relacionamento com Larissa:

Por que a amizade não pode ser livre? Por que o respeito não pode ser para todos? Por que o amor não pode ser inexplicável? Ele é, simplesmente, amor. A luta da comunidade LGBTQIA+ fala exatamente sobre isso, luta essa que me disponho a caminhar junto, não por ser, mas por acreditar que o direito de viver, sendo quem é, seja para todxs independente da sua orientação sexual. Não estou namorando com a Larissa, sou hétero. Estamos vivendo dias de muita amizade, felicidade, parceria e poder feminino, fugindo dessa superficialidade toda. Que todas as mulheres possam ser amigas e olhar para as outras, não como rivais, mas com sororidade, união e muita força.

Depois de negar o suposto affair, Larissa apareceu curtindo uma viagem para a Flórida em uma publicação do Instagram.