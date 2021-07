Internautas se emocionam com reencontro entre Helena e Luna em Salve-se Quem Puder: Essa cena foi linda demais

06/07/2021 | 13:10



Os fãs da novela Salve-se Quem Puder certamente ficaram muito emocionados na noite da última segunda-feira, dia 5 - isso porque o episódio da vez mostrou o tão aguardado reencontro entre Helena e Luna, interpretadas respectivamente por Flávia Alessandra e Juliana Paiva, que atuam como como mãe e filha.

O momento era muito aguardado pelos telespectadores, que já sabiam que Luna, a filha que Helena acreditava estar morta, era Fiona e estava convivendo com a mãe sob a falsa identidade por tanto tempo. A revelação ocorreu diante de uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a santa a quem as duas são devotas, e fez com que internautas se derretessem nas redes sociais:

Por favor, paraaaa. Eu tô chorando com a cena da Luna e Helena.

Flavia Alessandra e Juliana Paiva perfeitas demais. Emocionada com o reencontro da Luna e da Helena.

Já vi essa cena umas 100 vezes e chorei em todas as 100, a entrega da Juliana e da Flávia nessa cena foi linda demais.

E você, também chorou com a cena?

E agora?

Daqui em diante, os fãs do folhetim irão encarar emoções cada vez mais acirradas - isso porque o vilão Hugo não pretende desistir de seu plano para reconquistar a esposa Helena! No capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, dia 6, o personagem de Leopoldo Pacheco na trama também irá descobrir que Fiona é, na verdade, Luna, e mudará seus planos maléficos.

Ao invés de seguir com a ideia de assassinar a garota, Hugo irá vestir mais uma vez a carapuça de bom samaritano e se fazer surpreso com a revelação da identidade da garota, se oferecendo para proteger Luna a todo custo:

- Eu tenho um plano... Eu mesmo vou proteger a Luna. Aqui em casa... Traz ela pra cá. Aqui nada vai acontecer com a sua filha.

Helena, apesar de ter planos de se divorciar do marido, ainda não sabe que é ele o chefão da organização criminosa que persegue sua filha. Como será que ela vai reagir a essa proposta?