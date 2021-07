Mari Matarazzo se irrita com eliminação de Matheus Yurley em prova do Power Couple Brasil e dispara: - Bando de cobra

06/07/2021 | 13:10



Mari Matarazzo não gostou nem um pouco da eliminação do amado, Matheus Yurley, da Prova dos Homens no Power Couple Brasil! O jogo ocorreu na última segunda-feira, dia 5. Ao assistir a disputa na Mansão Power, e ver que o companheiro foi o primeiro eliminado, a influenciadora reclamou:

- O pau agora vai torar. Bando de cobra.

Ao descer para o local onde a prova estava sendo realizada, Adriane Galisteu perguntou se a influenciadora ficou nervosa ao assistir a prova, e ela respondeu:

- Eu já sabia que ia ser alvo. A gente age muito pelo coração aqui na casa, tenta ser bom com um, ser bom com o outro, só que estamos sozinhos no jogo. Tudo cena, tem um monte de ator lá em cima.

Deborah Albuquerque, na casa, comentou com outros participantes:

- Ela tá brava com a gente por quê? Chamando a gente de cobra.

Os participantes que conseguiram cumprir a Prova dos Homens foram Bruno Salomão, JP Mantovani e Geórgia Fröhlich - que jogou por causa da herança da DR. Mais tarde, Mari reclamou da casa:

- Parece que a casa é de Geórgia e Thiago, Deborah e Bruno, JP e Li, e que a gente está aqui de favor.

Já Bruno opinou sobre a influenciadora:

- Eles [Mari e Matheus] querem atrair isso para eles para poderem se vitimizar. Quem atrapalha mais ele, é a mulher dele. A Mari é muito agressiva.

No Jogo da Discórdia, Matheus se desentendeu com JP e Bruno:

- Jogo é jogo, convivência é convivência. Acorda para a vida! Você não tem nem idade, disse JP.

- Estou falando com o Bruno, fique na sua aí, rebateu Matheus.

- Machão, machão, alfinetou JP.

- Eu sou macho mesmo, não é porque você é grande que eu tenho medo de você não, respondeu Matheus.

- Você é machão de reality, afirmou Bruno.