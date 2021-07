Museu do Futebol lança projeto sobre a memória LGBTQIA+ no esporte

Redação

O Museu do Futebol, em São Paulo (SP), está mapeando times, campeonatos, atletas e lugares relacionados à prática e à memória do futebol LGBTQIA+ no Brasil. O projeto, chamado Diversidade em Campo, é conduzido pelo Centro de Referência do Futebol Brasileiro – área do museu responsável por acervo e pesquisa.

A proposta da iniciativa é olhar o futebol de modo a evidenciar as memórias e histórias que existem para além do esporte hegemônico. Um dos eventos referenciados pelo Diversidade em Campo é o Gay Games (Jogos Gays), organizado desde 1982.

Além de ocorrer a cada quatro anos e contar com uma chama olímpica, a competição inclui grande variedade de modalidades, como esportes aquáticos, atletismo, basquete, vôlei, boxe, ciclismo e, claro, futebol. É o maior evento cultural e esportivo voltado para atletas e o público LGBTQIA+, com participação de pessoas de diversas orientações sexuais e níveis esportivos. Na edição de 2018, realizada em Paris, na França, o Brasil levou 60 representantes e conquistou 24 medalhas (9 de ouro, 11 de prata e 4 de bronze).

O projeto também mapeia equipes como o BigTBoys (primeiro time de homens trans do Rio de Janeiro), o Madalenas FC (time de futebol de São Paulo voltado para mulheres não heterossexuais) e o Real Centro FC (time de futebol de 7 criado nos anos 1990 por um grupo de homens homossexuais). Há também o Bharbixas Esporte Clube, equipe de Belo Horizonte que venceu a primeira edição da Champions Ligay, em 2017, e cuja missão é “revolucionar a cultura desportiva do país ao criar um espaço receptivo e seguro, onde toda e qualquer pessoa LGBTQIA+ possa praticar esportes, desconstruindo o preconceito e semeando a diversidade”.

O material pesquisado para o Diversidade em Campo é catalogado e disponibilizado ao público por meio do site oficial do Museu do Futebol.

