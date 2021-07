Veja dicas para economizar na conta do celular

Da Redação

Se você acha que está pagando caro demais na conta de celular, talvez algumas medidas simples ajudem. O primeiro passo é optar por um plano que seja realmente adequado ao seu perfil.

Contratar serviços desnecessários, como um grande pacote de dados, é algo a se observar com cuidado. Se, ao final do mês, você ainda está longe do limite de consumo, pode ser uma boa ideia optar por algo mais barato que, claro, influenciará na conta de celular.

“Caso a operadora ofereça um valor promocional, fique atento ao prazo da oferta, assim como ao valor da mensalidade e da franquia de dados ao término da promoção”, orienta Daniel Barros, especialista Proteste. “Antes de contratar um plano, peça ainda todas as condições por escrito.”

Se a ideia é permanecer como cliente da mesma operadora, verifique se ela possui pacotes mais em conta para o seu perfil de uso. Antes de mudar de plano, certifique-se sobre o período de fidelização e a respeito dos custos de rescisão do contrato.

“Quando a conta chegar, confira sempre se os valores cobrados estão corretos”, diz Daniel. “Não é raro existirem erros na conta de celular.”

Confira outras dicas para diminuir a conta de celular: