Sony está oferecendo um mês grátis para ex-assinantes do PS Plus

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/07/2021 | 11:18



Nesta semana, alguns ex-assinantes do PS Plus foram surpreendidos pela Sony, a fabricante do PlayStation. Via e-mail ou nas notificações do console, eles receberam a notícia de que o serviço foi reativado automaticamente por um mês. A novidade está rolando nas redes sociais, e não há divulgação oficial da empresa. Isso significa que não é possível saber quem foi selecionado para receber o benefício e por qual motivo.

Com o presente, os ex-assinantes do PS Plus poderão voltar a jogar online, além de outros benefícios. Um deles é a possibilidade de voltar a acessar os jogos gratuitos baixados anteriormente, bem como os três títulos disponíveis em julho. São eles: Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds e A Plague Tale: Innocence.

É importante destacar que a notícia da ativação para ex-assinantes do PS Plus veio após polêmicas relacionadas ao aumento de preços do serviço. A partir de amanhã (7), os usuários pagarão os seguintes valores:

Plano de 12 meses passará de R$ 149,90 para R$ 199,90 (aumento de R$ 50);

Plano de 3 meses passará de R$ 64,90 para R$ 84,90 (aumento de R$ 20);

Plano de 1 mês passará de R$ 25,90 para R$ 34,90 (aumento de R$ 9).

Os usuário que não concordarem com o aumento e quiserem cancelar o serviço, devem se tornar ex-assinantes do PS Plus ainda hoje (6), para não correrem o risco de aceitarem os novos preços.