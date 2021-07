Cantora se pronuncia por continuar live após desmaio da amiga em vídeo viral: - A galera tá ali vendo

06/07/2021 | 11:10



Polêmica no mundo das lives! Na última segunda-feira, dia 5, as cantoras Anynha Swing e Thauane Brito, vocalista da Banda Só Amor, usaram suas redes sociais para esclarecer uma polêmica acerca de um vídeo que viralizou entre os internautas, que mostra Thauane desmaiando. O registro é da última quarta-feira, dia 30, quando ocorreu a transmissão da live de São João da Anynha Swing, que contou com a presença de Thauane. O vídeo acabou ganhando fama por registrar Brito desmaiando em plena transmissão - e Anynha pedindo que os músicos continuassem a tocar!

Como é possível ver no vídeo abaixo, Thauane estava cantando quando sussurra algo para Anynha e, em seguida, cai no chão. Swing, por sua vez, pede que a equipe ajude a colega - mas também ordena que os músicos continuem tocando. Pouco depois, a câmera muda de foco.

- Gente! Gente, acorde aqui, Thauane passou mal aqui gente. Continua aí, continua. Gente, e agora? Continua, continua. Dá água para ela, gente, faz alguma coisa aí. Senta ela, vê o que pode fazer gente.

Momentos mais tarde, a câmera volta a mostrar a cantora Anynha, que afirma que a colega já estava recebendo cuidados e comunica de irá continuar a transmissão:

- Gente, aconteceu um probleminha agora aqui, a minha amiga Thauane da Banda Só Amor, ela olhou para mim e disse: Eu estou passando mal, não deu tempo de eu segurar a bixinha. Mas a galera tá ali vendo, tá certo? Eu vou seguindo aqui, e depois a gente vê o que a gente faz aqui. Isso acontece, a gente não sabe se ela tava com algum problema de pressão.

Já na segunda-feira, Thauane usou o Stories de seu Instagram para afirmar que estava bem, e que realmente havia sofrido uma queda brusca de pressão:

- Deixando claro que eu estou bem, foi só um susto mesmo, a minha pressão baixou. Não aconteceu nada. Mas eu estou bem, agradeço as mensagens, não estou conseguindo responder todas, mas agradeço as mensagens de carinho.

Anynha, por sua vez, também se pronunciou e acabou entregando que tem recebido ataques dos internautas por conta do acontecido, além de comunicar que irá tomar medidas cabíveis contra as ofensas:

- Thauane está bem, falo com ela todos os dias. Foi só uma queda de pressão, tem muita gente dizendo coisas que não sabe, só quem estava no local sabe. A própria Thauane também já se pronunciou. E estão vindo pessoas aí falando do que não sabem, do que não conhecem, não sabem da minha história. Pessoas que eu não conheço vindo no meu telefone, nas minhas redes sociais, falando palavras de agressão. Quem me conhece sabe que jamais iria deixar de prestar socorro a uma pessoa. Ela foi socorrida, atendida, está bem.

Vish! Ainda bem que não foi nada grave, não é mesmo?