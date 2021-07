Verão americano: Park City anuncia shows e festivais ao ar livre

Redação

Com a chegada do verão americano (que vai de junho a agosto), a paisagem e o clima de Park City, em Utah, nos Estados Unidos, mudam completamente. Famosa pela temporada de inverno, a charmosa cidade também oferece boas atrações na estação mais quente do ano, como golfe, passeios de gondolas, esportes aquáticos, trilhas a pé, percursos de bike, balão, cavalgadas e programações ao ar livre.

Com a situação da pandemia da covid-19 controlada nos Estados Unidos, a cidade anunciou que irá realizar alguns de seus tradicionais shows e festivais. Abaixo, confira a programação nos dois maiores resorts do destino: Deer Valley e Park City Mountain.

Verão americano: programação em Park City

Deer Valley Resort

Deer Valley está planejando três séries de shows de verão, que acontecerão em seu Snow Park Outdoor Amphitheater: Deer Valley Concert Series, Utah Symphony’s Deer Valley Music Festival e Grand Valley Bank Community Concert Series. O local acomoda até cinco mil visitantes. Entretanto, por conta das políticas de prevenção e segurança atuais, os eventos deste ano terão capacidade para 3,5 mil participantes, que podem levar cadeiras e itens para fazer piqueniques durante as atrações.

A lista de artistas e as datas dos shows serão anunciadas em breve. Para saber mais, acesse o site dos festivais em Deer Valley.

Park City Mountain

Park City Mountain receberá eventos na área de Canyons Village. A partir da noite de 3 de julho, o resort vai começar a celebrar a independência americana (comemorada em 4 de julho), com shows musicais ao vivo. A entrada é gratuita e, até o momento, não é necessário fazer reserva.

Outro evento é o Canyons Village Summer Concert Series, que acontece nas noites de quinta-feira e aos sábados, entre 8 de julho e 28 de agosto. Os visitantes podem trazer suas cadeiras ou mantas para curtir os shows gratuitos.

