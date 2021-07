Qual mapa você utiliza, FPF?

Dérek Bittencourt



06/07/2021 | 00:01



Eu queria muito saber qual é a geografia seguida ou qual foi o mapa utilizado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) para definir os grupos da Copa Paulista. Isso porque, segundo a própria entidade, foi mantido o critério de regionalização para formar o chaveamento da primeira fase. Porém, como é então que os representantes do Grande ABC ficaram separados? São Bernardo FC e EC São Bernardo integram o Grupo C, juntos de Santos (que utilizará time sub-23) e Primavera de Indaiatuba. Já o São Caetano divide o Grupo D com Portuguesa, Juventus, Atibaia e Taubaté. Olhando bem, visivelmente a distribuição poderia ter deixado o trio da região junto, como sempre aconteceu. Porém, sabe-se lá o motivo, Tigre, Cachorrão e Azulão ficaram separados, fato que também atingiu os times rio-clarenses: o Velo Clube ocupa o Grupo A, com Botafogo, Comercial e Votuporanguense, enquanto o Rio Claro está no Grupo B, junto a São Bento, XV de Piracicaba e Noroeste.

Apesar de impressionar, o fato não é bem novidade. Isso porque há menos de um mês, quando divulgou os grupos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão – equivalente ao quarto nível do futebol do Estado – a FPF já havia (pasme!) separado as duas equipes de Mauá! Pois é! Grêmio Mauaense e Mauá FC não estarão no mesmo grupo, situação que não ocorreu com os dois representantes que são da mesma cidade, como Assisense e Vila Operária (ambos de Assis), São-Carlense e São Carlos, AD Guarulhos e Flamengo, Ecus e Usac (dupla de Suzano), União Mogi e Atlético Mogi (de Mogi das Cruzes).

Voltando à Copa Paulista, o São Bernardo FC desponta como grande favorito ao título. Embalado pela conquista da Série A-2, mantendo alguns atletas daquela conquista e sob batuta do técnico Ricardo Catalá, tem grandes chances de em 2022 disputar a elite do Paulista e a Série D do Brasileiro se abocanhar a taça pela segunda vez (foi campeão em 2013). Já o São Caetano, sob a nova gestão de Manoel Sabino Neto, entra como franco-atirador. Trouxe o treinador Max Sandro e conta com jogadores de pouca expressão, mas muita vontade, como os filhos de Marcelinho Carioca, Matheus e Lucas Surcin. Por fim, o EC São Bernardo será a grande surpresa. Depois do rebaixamento para a Série A-3 e o afastamento do vice-presidente Gigio Sareto, não se esperava que o Cachorrão estivesse em campo. Porém, uma parceria fechada aos 45 minutos do segundo tempo permitirá que o Alvinegro dispute mais uma vez o torneio, no qual foi semifinalista em 2019. O comandante ainda não está definido, mas especula-se que Alex Alves (ex-Juventus e Atibaia) possa estar no radar. Vejamos o que vai acontecer.

CLÁSSICO VIRTUAL

Pela segunda vez neste ano, São Caetano e Santo André se enfrentaram pelo Campeonato Paulista. Pois é. Ontem o principal clássico do Grande ABC foi disputado, mas, diferentemente do primeiro embate, que ocorreu no Estádio do Canindé, em março, desta vez o ambiente foi virtual, pelas quartas de final do e-Paulistão, novidade promovida pela FPF. E quem levou a melhor foi o Azulão, que venceu por 4 a 3 (vitória por 3 a 2 no primeiro jogo e empate por 1 a 1 no segundo). Assim, o representante são-caetanense terá pela frente a Ponte Preta (que eliminou o Santos), sexta-feira. A outra semifinal colocará frente a frente Portuguesa (que despachou o Red Bull Bragantino) e São Paulo (algoz do Ituano). A grande final está prevista para a próxima segunda-feira, dia 12. Todos jogos são transmitidos no canal do YouTube da Federação.

NA LUTA

Contei há algumas semanas a história do professor de taekwondo de Mauá Fabio Evaristo, que ensina crianças e jovens do município em projeto social e infelizmente teve o carro furtado em frente à sua casa. Além do veículo, que ele utilizava para buscar e levar alunos, foram levados ainda itens que utilizava para as aulas. Alguns dias depois, ele iniciou uma vaquinha virtual para tentar comprar um novo automóvel e equipamentos, mas, até ontem, apenas 6% da meta havia sido alcançada. Quem puder ajudá-lo, fica mais uma vez o apelo: https://nova.kickante.com.br/vaquinha/prof-de-artes-marciais-pede-socorro-vamos-ajudar.

ESFORÇO RECOMPENSADO

Das quadras do CA Aramaçan para o mundo, o tenista Nicolas Zanellato regressou para o País após período na Europa e ficou com o título da primeira das quatro etapas do CNIP, em Florianópolis, Santa Catarina. Na final, disputada ontem à tarde, o andreense venceu Fernando Yamacita, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, que deu a ele uma vaga na chave principal em um torneio da ITF a ser realizado no Brasil no segundo semestre. E este triunfo de ontem tem ainda mais significado pelo esforço do jovem, que havia vencido a semifinal pela manhã. Inclusive, poucas horas mais tarde, Nick já iniciou a campanha na segunda etapa do próprio CNIP. Bravo!