PM impede roubo de joias avaliadas em R$ 100 mil

05/07/2021 | 22:23



A PM (Polícia Militar) conseguiu impedir o roubo de joias avaliadas em R$ 100 mil, ontem, em residência no Novo Petrópolis, em São Bernardo. Um dos criminosos, o argentino Joan Alejandro Troncoso Zapata, 29 anos, foi preso em flagrante. Seu comparsa – identificado até o momento somente como Juan – está foragido.

Segundo a ocorrência, durante patrulhamento de rotina os agentes foram alertados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo) de que dois indivíduos haviam invadido uma casa na Rua Princesa Maria Amélia e foram até o local.

De acordo com os relatos dos policiais, eles encontraram o portão arrombado e, ao entrar na residência, ainda na garagem avistaram um dos ladrões que, ao ver a polícia, correu para o interior da casa jogando uma mochila no chão. No entanto, quando os agentes ingressaram no local, encontraram outro criminoso. Ambos correram para a rua na tentativa de fugir, e invadiram uma escola do bairro, a cerca de 200 metros da residência.

No entanto, os policiais alcançaram somente o argentino Joan, que escondia em sua carteira R$ 100 em espécie, e parte das joias. Na mochila, os agentes encontraram 400 anéis, 200 pares de brincos, 150 colares, 120 pulseiras, 50 relógios e cinco canetas, além de dois celulares.

A vítima foi localizada e reconheceu seus pertences. Em depoimento à polícia, a mulher afirmou que toda sua casa foi revirada, porém, que não percebeu a subtração de nenhum outro objeto.

Joan confessou o crime e afirmou que está no Brasil irregularmente há um ano. Segundo o criminoso, ele foi detido no Estado de Santa Catarina, também por roubo, mas afirmou estar em liberdade provisória, concedida em audiência de custódia. Ainda conforme o criminoso, ele é morador de rua e usuário de drogas, e seu colega é da Venezuela.

O caso foi registrado no 1º DP (Centro) de São Bernardo.