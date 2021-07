Vacinas, luz e escuridão

Do Diário do Grande ABC



05/07/2021



O ignominioso movimento antivacina, que inacreditavelmente se acentuou no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus, está causando estragos em área na qual o País era referência internacional até pouquíssimo tempo: a imunização de crianças contra doenças graves, como a poliomielite, a coqueluche e o tétano. Especialistas apontam as campanhas de desinformação que grassam na internet, especialmente nas redes sociais, como um dos fatores que contribuíram para que, pelo terceiro ano consecutivo, o Grande ABC tenha deixado de atingir a meta de vacinação obrigatória para crianças de até 15 meses.



Não se sabe ao certo quando os movimentos negacionistas voltaram suas armas para as vacinas, cuja contribuição para o aumento da expectativa de vida da população mundial está comprovada cientificamente. Mas é evidente que sua popularização coincidiu com o aumento expressivo das redes sociais, que permitiram a divulgação dos mais variados pontos de vista – inclusive dos mais estúpidos e perigosos.



Outra causa da contestação aos benefícios dos imunizantes foi a ascensão ao poder de políticos populistas de direita. Em sua sanha de criar inimigos imaginários que difundem o medo no seio da população, estratégia para mantê-la sob controle, alguns deles elegeram a vacina para servir de bode expiatório a problemas reais que, invariavelmente, não são capazes de combater. A um indivíduo amedrontado, não adianta dizer que as razões do temor são infundadas – ele sempre achará que estão tentando enganá-lo para que se torne a próxima vítima.



Entre uma e outra teoria da conspiração deliberadamente criada para encobrir deficiências administrativas e políticas, o mundo vai regredindo a estágios que já se imaginava superados. Enquanto se discute se vacinas são eficazes ou não, questão que a ciência solucionou há dois séculos e meio, os efeitos deletérios do obscurantismo tardio vai fragilizando os programas de imunização no Brasil. O País vai voltar a conviver com endemias de sarampo, caxumba e rubéola? É preciso reagir à escuridão com luz.