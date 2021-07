S.Bernardo aprova lei que exige adimplência para gerir FUABC

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



06/07/2021 | 00:50



A Prefeitura de São Bernardo, chefiada por Orlando Morando (PSDB), instituiu lei que exige certidão de adimplência do município que indicar o presidente da FUABC (Fundação do ABC).



Aprovada na semana passada e publicada na sexta-feira no Notícias do Município, a legislação altera a lei 1.546, de 1967, justamente a que autorizou a instituição da Fundação. Em sua justificativa, o Paço alegou que o texto visa garantir que a entidade seja dirigida por cidades que não sejam devedoras junto à instituição para que se tenha “gestão mais justa e imparcial”.



São Bernardo divide com Santo André e São Caetano a manutenção da FUABC. Portanto, medidas semelhantes precisarão passar por crivo das demais cidades, além do conselho de curadores – órgão composto por representantes indicados pelo Executivo de cada uma das três mantenedoras. Passadas essas etapas se configuraria a mudança do estatuto.



Em nota, a Fundação sustentou que, conforme publicado no balanço contábil de 2020, em 31 de dezembro, constavam valores a receber dos três municípios instituidores, contudo, “São Bernardo e São Caetano quitaram integralmente os restos a pagar (de exercícios anteriores) em 2021”. Descreveu que a Prefeitura de Santo André computa R$ 102 milhões de passivo em convênios. São Bernardo possuía R$ 4,1 milhões e São Caetano, R$ 707,6 mil (em ambos os casos, quantias deste ano).



O Paço andreense pontuou que está adimplente com a Fundação e considera a iniciativa da cidade vizinha “louvável”. Afirmou que todos os débitos pendentes com a FUABC são objeto de negociação e resta efetiva comprovação, especialmente os referentes ao período anterior a 2017.



“No caso específico de Santo André há pendências financeiras da FUABC com a municipalidade que ensejam um encontro de contas. A Prefeitura não representa e nunca representou qualquer risco à saúde financeira da FUABC, aliás, rotineiramente somos impedidos de efetuar transferências por bloqueios judiciais de outros contratos da FUABC”, citou.



São Bernardo e São Caetano afirmaram que estão com todos os seus compromissos em dia com a entidade.



CONFLITO

Nos bastidores, a lei são-bernardense foi considerada nova edição de conflito patrocinada pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), contra o correligionário e prefeito andreense, Paulo Serra. Caberá a Santo André a indicação do sucessor da presidente da FUABC, Adriana Berringer Stephan – quadro de São Caetano e com mandato que se encerra no fim deste ano.



A proposta foi aprovada pela Câmara de São Bernardo com apoio de ampla maioria, registrando 24 votos, em que pese tenha sido protocolada no Legislativo no dia anterior à sua apreciação em plenário. A pressa para que a iniciativa fosse aprovada é vista como mais um capítulo de provocação, pressão e concretização do racha entre Morando e Paulo Serra. O prefeito são-bernardense, inclusive, protagonizou caso recente de tensionamento com o correligionário, anteriormente integrantes do mesmo grupo político.



Em processo em que é denunciado pelo MPF (Ministério Público Federal) por peculato, corrupção, fraude de licitação e organização criminosa no âmbito da Operação Prato Feito, Morando tenta atrelar a Paulo Serra investigações sobre suspeita de fraude em contratos públicos. A peça central da acusação é Carlos Maciel, secretário de Coordenação Governamental no governo Morando e que, curiosamente, foi presidente da FUABC, entre 2017 e 2018, período que, conforme a promotoria, Maciel ratificou dispensa de licitação para contratar firma de seu genro, Fábio Favaretto. Morando argumenta, na ação, que Paulo Serra foi quem indicou Maciel à Fundação.