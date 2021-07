Quanto vale a vida?

Do Diário do Grande ABC



05/07/2021



Não são números, são vidas. Não são apenas nomes, são pessoas que alguém amava. São centenas de órfãos da Covid, centenas de viúvas e viúvos, de mães e pais com corações dilacerados por seus filhos mortos. São mais de 516 mil vidas perdidas!



A Nação vive o que José Saramago, escritor português, nobel de literatura em 1998, em seu livro Ensaio Sobre a Cegueira, publicado em 1995, que nos apresentou vários tipos de pessoas que compõem uma sociedade, e trazendo em cada personagem uma amostra da coletividade e que de maneira progressiva vão se tornando cegos a tudo que ocorre ao seu redor. Numa analogia à referida obra, temos no Brasil os personagens como o oportunista que vende a falsa cura, o agiota que quer aumentar seus lucros e os violentos que se recusam a usar máscaras e que neste momento de pandemia essas características se tornaram mais fortes e bizarras.



Não longe da ficção, vemos cotidianamente a perversidade humana sendo notícia em toda mídia e temos presidente da República rindo e demonstrando desdém às milhares de vítimas, chegando, por duas vezes, a imitar pessoas com falta de ar, ou dizer que quem tomar vacina ‘vai virar jacaré’.



Na realidade, o que está sendo desenhado é perversidade contra a Nação, quando descobrimos que o valor monetário da vida dos brasileiros é de US$ 1 por dose do imunizante da Oxford/Astrazeneca. A negociação de 400 milhões de doses de vacina, a US$ 1 por dose, o valor total seria de US$ 400 milhões, o que equivale atualmente a R$ 2 bilhões. Quantas vidas foram sacrificadas em nome da ganância?



Nesse sentido, se compreendermos o sinônimo da palavra ‘genocida’, como sendo extermínio intencional de grupos específicos, é possível dizermos que esse governo traçou esse caminho, bem como é governo próximo ao fascismo, haja vista que uma das características é a mentira. Você tem a mentira – que se tornou ainda mais trágica durante a pandemia – com o ‘é só uma gripezinha’; o racismo e, por fim, a violência. Mas falta a ditadura.



Ele mente como fascista, conforme afirma Federico Finchelstein, um dos maiores especialistas no tema, o historiador argentino radicado nos Estados Unidos, e descreve como os atos de Bolsonaro são o de um líder fascista.



Nada mais verdadeiro do que sempre foi dito: em épocas de crise aparece o que há de melhor e de pior no ser humano. Nesse sentido, voltamos a José Saramago: ‘Estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. É a isso que eu chamo a cegueira da razão’.



Josa Queiroz é vereador e presidente da Câmara Municipal de Diadema.



PALAVRA DO LEITOR

Direito São Bernardo

Cheque em branco cancelado com sucesso! Que essa decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) sirva de lição para todas as câmaras municipais do Grande ABC (Política, ontem). Saber dialogar é melhor que se impor, a força do direito superou o direito da força. Parabéns aos envolvidos.

Alan José Duarte

Santo André

À deriva

Assino embaixo a missiva da ‘diarionete’ diademense Arlete Baptista publicada nesta coluna Palavra do Leitor (Sabia não!, dia 4), e acrescento: que desgraça inexcedível ter mandatário maior do Poder Executivo – no âmbito federal – ignaro e tosco, que dia sim e no outro também deixa patente que estamos sem representatividade. Fora, Bolsonaro!

João Paulo de Oliveira

Diadema

Lilian Cabrera

Cumprimento a minha amiga e vereadora pelo PT de Diadema Lilian Cabrera e seu marido, Odair, pela recuperação depois de acometidos pela Covid-19. Lilian foi guerreira por lutar, durante 78 dias, em leito hospitalar, ora entubada, ora na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), conseguiu vencer mais essa batalha e voltar vitoriosa à sua cadeira na Câmara, conferida pelos 1.496 votos recebidos de seu eleitorado. E este prestigioso Diário, sempre atendo aos principais acontecimentos do dia, noticia na edição desta sexta-feira, em política, o retorno da vereadora (Política, dia 2). Até porque, em País em que tem mais de 500 mil óbitos vítimas dessa maligna doença, sair vivo é motivo de comemoração e agradecimento ao Arquiteto do Universo. Gostaria também de cumprimentar e prestar minha homenagem a todas as equipes médicas do Brasil das redes pública e privada, que lutam incansavelmente dia e noite, na tentativa de salvar vidas. Parabéns, Lilian. Parabéns, Odair: vocês são fortes e conseguiram derrotar o inimigo.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Papel da academia

Ainda sobre o papel da academia na sociedade, outra dimensão é a atuação direta, que pode trazer contribuições relevantes para as cidades da região. Ela pode ocorrer por meio de mentorias, cursos de extensão, rodas de discussão, processos de aceleração, maneiras que aproximem a academia do território, evitando a criação de dicotomia prática-teoria. Esse tipo de iniciativa alimenta tanto o ensino como a pesquisa, pois os docentes terão visão mais vívida das problemáticas e desafios do campo das cidades do Grande ABC. Acredito que pode se retroalimentar em ciclo positivo, com academia mais ativa e atuante, se reconectando com as cidades do Grande ABC.

José Lourenço Pechtoll

Santo André

Bitributação

O mercado bursátil (tudo relacionado à bolsa de valores) é consequência de empresas que admitiram novos sócios, chamados de acionistas, que adquiriram ações em quantidade proporcional ao seu aporte de capital. Por lei, periodicamente, após deduzidos despesas e impostos (inclusive o de renda), 25% do lucro das empresas na bolsa de valores são distribuídos aos acionistas sob a forma de dividendos. Só há dividendo se houver lucro. A incidência de Imposto de Renda sobre dividendo é bitributação, visto que por meio da empresa o acionista já pagou Imposto de Renda sobre o lucro apurado.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Saneamento

Engana-se Vinicius Camarinha, deputado estadual e líder do governo João Doria na Assembleia Legislativa, quando diz que 100 em cada 100 prefeitos desejam atingir maiores índices de saneamento básico (Opinião, dia 27). Dizer que, para investir mais em saneamento básico, precisaria tirar dinheiro da saúde é conversa mole e ultrapassada. Esse discurso conhecemos há tempos, deputado. É sabido que cada real investido em saneamento representa vários reais economizados em saúde lá na frente. Por que, então, não investir? Isso não dá votos, não é? Todos sabemos onde está o problema do dinheiro. O governo gasta muito, gasta mal e com a agravante de que muito fica pelo caminho, entre a fonte dos recursos e o destino final. É público e notório que o causador de recursos escassos para investir mais em saneamento e infraestrutura, primordial ao desenvolvimento de qualquer nação, são os privilégios e penduricalhos da classe política e do Judiciário, aliado a máquina pública inchada e ineficiente. Impressionante como a classe política é tão distante da realidade e da sociedade.

Mauri Fontes

Santo André