06/07/2021 | 00:01



Cinco cidades do Grande ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires, iniciam hoje a imunização contra a Covid de moradores com 37 anos ou mais. Mauá protege munícipes com 38 anos, enquanto Rio Grande da Serra contempla pessoas com 40 anos ou mais.

Em Santo André, é necessário fazer o agendamento prévio no site psa.santoandre.br/vacinacovid, onde é possível escolher data e local para receber o imunizante. Todos os munícipes devem, obrigatoriamente, apresentar comprovante de residência e um documento de identidade.

“Mais um importante passo para proteger a nossa gente. Com o avanço de mais um grupo, estamos próximos da meta de imunizar 70% da população adulta de Santo André. Aqui, seguimos com planejamento e responsabilidade. Chegam vacinas, ampliamos os públicos”, destaca o prefeito Paulo Serra (PSDB).

De acordo com a Prefeitura, no fim de semana Santo André aplicou 14.759 doses de imunizantes contra Covid-19 em sete pontos drive-thru e sete unidades de saúde.

Em São Bernardo também é necessário fazer o agendamento no site da Prefeitura (saobernardo.sp.gov.br). Além de moradores com 37 anos, a cidade também abriu novas vagas para proteger da Covid munícipes com 38 e 39 anos.

São Caetano também exige cadastro, no site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br. A cidade imuniza nos pontos de drive-thru do Estádio Anacleto Campanella e na Garagem Municipal (Av. Presidente Kennedy, 2.100, no bairro Olímpico).

Diadema coloca à disposição dos moradores 20 postos de vacinação, entre eles as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, das 8h30 às 16h. Hoje o município vacina pessoas com 37 anos, amanhã será a vez de quem tem 36. A Prefeitura garante ainda imunização de quem tem 35 anos na quinta-feira. Na sexta-feira e no sábado haverá repescagem para vacinar com as primeiras doses aqueles que estão aptos a tomar o imunizante, mas ainda não o fizeram. No sábado, a vacinação será exclusiva no Quarteirão da Saúde, das 8h às 15h.

Em Ribeirão Pires também não é necessário fazer o agendamento para ser imunizado, basta comparecer com documento com foto e que tenha o número do CPF, além de comprovante de residência, até o Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193) das 8h às 16h, tanto no sistema drive thru ou para pedestres. Assim como Diadema, a cidade pretende abaixar um ano por dia. Hoje será a vez de quem tem 37 anos, amanhã quem tem 36, quinta-feira quem tem 35 e na sexta-feira, moradores com 34 anos. “Ribeirão Pires tem feito imunização exemplar e reflexo disso é a diminuição das internações em nosso hospital de campanha. Hoje (ontem) não temos pacientes entubados”, observou o prefeito Clovis Volpi (PL).