Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



06/07/2021 | 00:01



A estação de São Caetano da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai passar por reforma. A novidade foi anunciada ontem pelo presidente da empresa, Pedro Tegon Moro, em reunião com o prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL).

No encontro, a CPTM confirmou que a ordem de serviço da obra será assinada nas próximas semanas. A reforma deverá ser concluída até o início de 2023. A estação será modernizada, com atenção especial às normas de acessibilidade.

“Foi uma reunião muito produtiva, em que saímos já com previsão de início das obras. A CPTM deverá assinar a ordem de serviço ainda neste mês de julho”, afirmou Tite Campanella. “Esta é uma demanda antiga da nossa população. A reforma entregará mais segurança e conforto para todos os que utilizam a nossa estação”, definiu Thiago Auricchio, que trata da pauta com a CPTM e a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos desde o início do mandato.

Em março, CPTM abriu processo de licitação para contratar empresa que fará obras para adequação à acessibilidade nas estações São Caetano e Utinga, em Santo André, da Linha 10-Turquesa, que liga o Grande ABC à Capital.

A proposta de modernização do ramal é promessa do governo João Doria (PSDB) como tentativa de compensar a não execução da antiga novela envolvendo a implantação da Linha 18-Bronze, via monotrilho. O edital prevê intervenções visando melhorias nas estruturas físicas das estações, como a construção de rampas, na identidade visual, como sinalizações, e na iluminação.

No início de março, o Diário mostrou que a CPTM desengavetou estudos para ampliar a Linha 10 e construir mais duas estações na região, sendo uma em São Caetano (Estação Barcelona) e outra em Santo André (Pirelli). A tese foi incluída em anexo de contrato da companhia com a Eletromídia, que venceu licitação para explorar a comunicação visual das estações. Atualmente, a linha possui 13 estações, sendo nove delas na região: três em Santo André (Prefeito Celso Daniel; Prefeito Saladino e Utinga), São Caetano, Mauá (Guapituba e Capuava), Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.