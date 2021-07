Do Dgabc.com.br



06/07/2021 | 00:01



A Prefeitura de Ribeirão Pires vai instalar durante a semana radares na Avenida Humberto de Campos, principal ligação da cidade com Mauá, com intuito de reduzir o número de acidentes envolvendo automóveis na via.

A gestão de Clóvis Volpi (PL) também irá realizar a instalação do equipamento de controle eletrônico em outras ruas da cidade. De acordo com a Prefeitura, somente em 2020 foram registrados seis acidentes com vítimas fatais na Avenida Humberto de Campos.

A instalação do equipamento deverá ocorrer entre hoje e amanhã, quando o radar estará pronto para operar. Equipe da Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Defesa Civil deverá realizar as intervenções na avenida durante a madrugada, para evitar complicações no trânsito. Trecho da pista deverá ser quebrado para a instalação do laço, dispositivo que faz a medição da velocidade dos automóveis. A velocidade segue 50 km/h.

Além da Humberto de Campos, as outras vias que também vão receber radares eletrônicos são Avenida Valdírio Prisco, Avenida Francisco Monteiro e Avenida Kaethe Richers. Os trechos serão sinalizados. A administração alega que a instalação dos equipamentos foi baseada em análise técnica e seguiu as diretrizes da legislação atual.

"Levamos em consideração dados estatísticos do InfoSiga (Banco de dados de sinistros de trânsito do Estado de São Paulo) para determinar os locais onde os equipamentos se fazem necessários. Desta forma, aliados às nossas campanhas de educação para o trânsito, seguimos combatendo práticas que colocam em risco a vida de motoristas e pedestres”, explicou o secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Defesa Civil, Coronel Carmo Junior.