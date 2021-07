Eficácia de vacina da Pfizer cai em Israel enquanto variante se espalha

05/07/2021 | 20:44



Dados em Israel apresentaram um cenário no qual a vacina da Pfizer contra a covid-19 é menos eficaz contra variantes do coronavírus. De acordo com os números do Ministério da Saúde local divulgados pelo jornal Ynet, a eficácia para prevenir infecções caiu de 94% para 64%, o que é atribuído à mutação Delta do vírus.

O números comparam o período entre 2 de maio e 5 de junho com as datas a partir do dia 6 de junho, quando a variante delta passou a ser mais difundida no país. As vacinas ainda mantém eficácia contra quadros graves da doença e que podem levar à hospitalização.

Hoje, citando funcionários do governo, o jornal local Haaretz publicou que as estimativas a partir do sequenciamento genético mostram que a cepa delta foi responsável por 90% dos novos casos de covid-19 nas últimas duas semanas no país. A preocupação com a transmissibilidade da variante levou a uma série de considerações sobre o retorno de medidas de restrição no país.

De acordo com a Universidade John Hopkins, o país acumula 843 mil casos de covid-19, com 6.428 óbitos.