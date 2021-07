Bairros centenários. Suas origens no Grande ABC. A resposta está nesta composição de informações

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/07/2021 | 00:01



Prezado leitor, pesquisador amigo, você sabe quando nasceu o bairro onde você mora? Quais foram os proprietários das terras ao longo dos tempos? Quem planejou o seu espaço familiar?

As respostas estão na escritura de compra e venda que lhe garante a propriedade. E, por meio deste documento pessoal, você pode chegar ao princípio de tudo.

O Grande ABC possui bairros centenários e outros que caminham para chegar aos 100 anos. Marcos que compõem a identidade das sete cidades e dos distritos locais. E a pesquisa encaminha à sua prefeitura e aos cartórios de notas.

Citamos um caso: Vila São José, a de São Bernardo. O bairro, entre Ferrazópolis e Jardim Silvina, foi loteado em 1925, com o lançamento e venda dos primeiros terrenos. A respectiva planta data de 25 de janeiro de 1927.

Escrevemos um livro com esta história e recorremos a cartórios de São Paulo para encontrar as escrituras que confirmassem as informações buscadas no arquivo de antigos loteadores. As pesquisas nos levaram à 3ª Circunscrição do Registro de Imóveis e à Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Hoje temos sistematizada toda a documentação primária da Vila São José, que se soma à documentação guardada pela zeladora desta história, professora Therezinha do Menino Jesus Cintra, companheira do Dr. José Roberto, o inventariante da Vila São José.

O projeto ‘Memórias Notariais’ facilita, hoje, pesquisas do gênero. E só temos que agradecer à gentileza do advogado e professor Andrey Guimarães Duarte, atual vice-presidente do CNB/São Paulo, que tem se empenhado em fazer chegar aos interessados este fundamental serviço verdadeiramente de utilidade pública. A história escrita a partir da documentação cartorial.

Maiores informes estão disponíveis no site http://www.cnbsp.org.br

BAIRROS CENTENÁRIOS

Vila São José nascia, na década de 1920, juntamente com os mais antigos bairros de São Bernardo – Baeta Neves, Vila Tavares (depois Vila Gonçalves) e Nova Petrópolis, por exemplo; e do Grande ABC – bairros Jardins e Campestre, Vila Alpina e Vila Guiomar, em Santo André; Vila Barcelona, em São Caetano.

De um lado, Vila Conceição em Diadema, de outro, na linha Mauá a Paranapiacaba, bairros como Capuava, Vila Vitória, Santa Luzia, Pilar Velho, todo o conjunto de Rio Grande da Serra, Campo Grande até chegar às várias partes do distrito de Paranapiacaba.

Bem viria calendário com as datas de formação dos bairros do Grande ABC. Tarefa para os centros de memória, como um todo, e Consórcio Intermunicipal. Estudar, debater, divulgar estas informações são uma forma didática de pensar a identidade local. Uma prova de cidadania. E cá entre nós: um exercício salutar de amor ao universo em que vivemos.

Diário há meio século

Terça-feira, 6 de julho de 1971 – ano 13, edição 1579 Manchete – Sem verba, Prefeitura de Diadema perdeu quase a metade da maior área localizada no Centro, quase 20 mil metros quadrados. Ali existia uma fonte de água considerada medicinal. Segundona – Em Marília, Marília 3, Santo André 0; em São Caetano, Saad local 3, União Agrícola Barbarense 0. Amadorismo – São Caetano sagra-se campeão no futebol nos XI Jogos Regionais da Zona Sul, em Itu. Cobertura: Jurandir Martins e Mário Otsubo (enviados especiais); editor: Josué Dias, o “Diadema”. Em 6 de julho de... 1871 – Morre, em Salvador (Bahia), Castro Alves, o principal poeta da terceira geração do Romantismo brasileiro, o Poeta dos Escravos. 1901 – Diretoria da Irmandade de Santa Cruz movimentava-se para constituir-se em pessoa jurídica, a fim de firmar os direitos da capela e cobrar os respectivos aforamentos. 1921 – Paris, 5 – Urgente. Despacho de Madrid anuncia que o rei Affonso XIII aceitou o pedido de demissão coletiva apresentado pelo gabinete. 1991 – Aberta a 35ª edição dos Jogos Regionais da Primeira Região Esportiva, em Suzano. Aurélio Miguel, medalha de ouro nas Olimpíadas de Seul, defendia o judô de São Caetano. Santos do Dia Maria Teresa Ledchowska MARIA GORETTI (Itália: 1890-1902). Camponesa. Tinha 12 anos quando foi assassinada Hoje Dia Internacional do Beijo

Municípios Brasileiros

Pelo Brasil, aniversariam em 6 de julho: Apiacás (Mato Grosso); Crateús (Ceará); Curaça, Macaúbas e Saúde (Bahia); Mocajuba (Pará); Palmeiras de Goiás (Goiás); Piratini (Rio Grande do Sul); São Miguel do Guaporé (Rondônia); Senhora de Oliveira (Minas Gerais); e Teresópolis (Rio de Janeiro).