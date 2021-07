Gómez e Viña retornam e Dudu participa de 1º treino com o elenco do Palmeiras

05/07/2021 | 19:48



Depois de um mês, Gustavo Gómez e Viña retornaram ao Palmeiras. O zagueiro paraguaio e o lateral uruguaio, que estavam disputando a Copa América com as suas seleções, se reapresentaram ao clube nesta segunda-feira. Os dois são reforços importantes para o sistema defensivo da equipe, que teve dificuldade em algumas partidas na ausência da dupla.

Gómez e Viña ganharam folga depois que suas seleções foram eliminadas da Copa América, ambos em disputas de pênalti. O Paraguai foi superado pelo Peru na sexta-feira e o Uruguai caiu para a Colômbia no sábado. O zagueiro foi expulso diante dos peruanos e o lateral acabou perdendo a última cobrança dos uruguaios.

Os dois fizeram trabalhos na parte interna da Academia de Futebol, sob a supervisão de um preparador físico. Eles devem ficar à disposição da comissão técnica para a partida desta quarta-feira, diante do Grêmio, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais cedo, o elenco se reapresentou após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport. Dudu e Gabriel Veron participaram da atividade. Foi a primeira vez que o ídolo palmeirense e o jovem defensor treinaram com o elenco desde que voltaram. Eles foram reintegrados ao grupo semana passada e estão liberados pela Fifa para atuar já neste mês, embora ainda precisem de mais de uns dias para readquirir a forma física ideal.

O atacante Gabriel Veron, em fase final de transição física, e o lateral-direito Mayke, desfalque contra o Sport em razão de uma inflamação no joelho direito, também participaram sem restrições do treino técnico comandado por Abel Ferreira. Os titulares contra o Sport fizeram atividades regenerativas.

O atacante Luiz Adriano, que também permaneceu em São Paulo por recuperar-se de um edema no joelho direito, realizou atividades em separado com os preparadores físicos do clube.

A equipe alviverde volta a treinar nesta terça-feira, às 16h, encerrando a preparação para o confronto com o Grêmio, na quarta-feira, às 19h. O Palmeiras ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 19 pontos.