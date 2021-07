Em meio a críticas, Marina Ruy Barbosa compartilha fotos de festa que durou três dias

05/07/2021 | 17:11



Como você viu, Marina Ruy Barbosa fez uma festa recentemente para celebrar o seu aniversário de 26 anos de idade. O evento aconteceu na fazenda do namorado da atriz, o deputado federal Guilherme Mussi, e teria contado com a presença de 50 pessoas, segundo o jornal Extra. Entretanto, a comemoração rendeu diversos julgamentos nas redes sociais, já que muitos internautas criticaram a postura de Marina e dos convidados - dentre eles Mônica Martelli - de se aglomerarem em meio à pandemia do novo coronavírus, que matou mais de 524 mil pessoas apenas no Brasil.

Esses artistas são uma hipocrisia sem fim. Marina Ruy Barbosa fez festa para 50 pessoas e dentre as convidadas: Mônica Martelli que vive fazendo textão no Instagram. É muita sinalização de virtude e pouca ação de fato., escreveu uma usuária do Twitter.

Em meio a críticas, Marina compartilhou fotos do Marinarraiá em seus Stories do Instagram na tarde desta segunda-feira, dia 5. Nos registros, a artista aparece abraçada com uma pelúcia da personagem Pantera Cor de Rosa e um pouco suja de maçã do amor. Em um dos cliques, é possível ver as bandeirolas de festa junina e uma mesa com quitutes no fundo.

A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ainda deu mais informações sobre a celebração. De acordo com ela, o evento durou três dias, tendo começado na noite da última sexta-feira, dia 2.

A festa, que rolou em Capão Bonito, no interior de São Paulo, também contou com apresentações das duplas sertanejas Bruno e Marrone e Edson e Hudson. Além disso, toda a decoração foi assinada por uma decoradora que saiu de São Paulo para fazer a comemoração acontecer no interior.