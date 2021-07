Bruno Mazzeo lamenta a morte do irmão, Cícero Chaves: Já deve estar no colo gostoso do nosso papai

05/07/2021 | 17:10



No último domingo, dia 4, foi confirmada a morte de Cícero Chaves, filho de Chico Anysio com a ex-frenética Regina Chaves, aos 39 anos de idade. Nesta segunda-feira, dia 5, o comediante Bruno Mazzeo usou o Instagram para lamentar a morte do irmão:

Meu amado irmão, que por tantos anos foi o caçula. Meu afilhado. Mais uma saudade daquelas que sei que não vai passar e com a qual vou ser obrigado a conviver. A vida nem sempre (ou quase nunca) faz sentido. Ficamos por aqui, tentando não entendê-la, mas levá-la da melhor forma possível, emanando sempre o bem, o amor, porque nunca sabemos o dia de amanhã. Fico com a dor de saber que nunca mais vou ouvir a sua voz, já grossa, me chamando de dindo. Descansa, Cícero. Que, a essa hora, já deve estar no colo gostoso do nosso papai. Até um dia.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, amigos de Cícero afirmaram que ele teria chegado em casa às duas horas da manhã do domingo, pediu comida por delivery, e desceu para pegar. O filho de Chico Anysio estava conversando com o porteiro quando, às três horas da manhã, teve um mal súbito, desmaiou e morreu.