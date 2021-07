Cidades antecipam vacinação para pessoas com mais de 37 anos

da Redação



05/07/2021 | 16:30



As cidades de Santo André, São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires iniciam a imunização contra Covid-19 de pessoas com mais de 37 anos, sem comorbidades, a partir de amanhã.

Para se vacinar em Santo André é necessário realizar agendamento no site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, horário e local disponíveis. Todos os munícipes deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovante de residência e documento de identidade.

“Mais um importante passo para proteger a nossa gente. Com o avanço de mais um grupo, estamos próximos da meta de imunizar 70% da população adulta de Santo André. Aqui, seguimos com planejamento e responsabilidade. Chegam vacinas, ampliamos os públicos”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A cidade se mantém estruturada e segue implantando novas estratégias para garantir a vacinação de toda a população. Hoje foram entregues 32.362 doses de vacina, que possibilitou a ampliação do novo público, além de seguir a vacinação de pessoas com mais de 40 anos. É a maior quantidade de imunizantes recebida pela cidade de uma única vez.

No último final de semana, Santo André aplicou 14.759 doses de imunizantes contra Covid-19 em sete pontos drive-thru e sete unidades de saúde. A imunização foi destinada para pessoas com mais de 67 anos, gestantes, puérperas e lactantes com filhos de até dois anos que receberam a segunda doses da vacina. Também foram vacinados com a primeira dose munícipes com mais de 40 anos sem comorbidades.

Em São Bernardo, também é necessário se cadastrar pelo www.vacinaja.sp.gov.br e www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus.

Em Diadema, amanhã é dia das pessoas com mais de 37 anos, na quarta-feira, dia 7, dia de quem tem mais de 36 anos e na quinta-feira, dia 8, mais de 35 anos. No sábado, o PMI (Programa Municipal de Imunização) vai fazer uma repescagem para vacinar com as primeiras doses aqueles que estão aptos a tomar o imunizante, mas ainda não o fizeram. Neste dia, a vacinação será exclusiva no Quarteirão da Saúde e acontecerá das 8h às 15h.

O novo calendário é possível pois o município recebeu há pouco um novo lote de vacinas contendo 18.164 doses. Mediante a chegada de novas doses, a Vigilância à Saúde está se programando e deverá abrir, já nos próximos dias, uma nova rodada de agendamento exclusiva para a repescagem dos profissionais da saúde que ainda não estão em dia com a imunização.

RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires irá vacinar a população com 34 anos até a próxima sexta-feira, dia 09 de julho. O anúncio foi realizado pelo prefeito Clovis Volpi ao lado do secretário municipal de saúde Audrei Rocha.

O planejamento da secretaria de saúde é baixar uma idade por dia, a partir de amanhã. Confira o cronograma:

Dia 6 - Pessoas com 37 anos ou mais

Dia 7 - Pessoas com 36 anos ou mais

Dia 8 - Pessoas com 35 anos ou mais

Dia 9 - Pessoas com 34 anos ou mais

Sábado e domingo, dias 10 e 11 de julho, respectivamente, não haverá vacinação. Retornando novamente na segunda-feira dia 12.

A imunização na cidade acontece no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193) das 8h às 16h no sistema drive thru ou para pedestres. Para ser imunizado, a pessoa deverá levar o CPF, comprovante de residência de Ribeirão Pires no nome da pessoa e realizar o cadastro no portal “Vacina Já” do governo do Estado (https://vacinaja.sp.gov.br/).

“Ribeirão Pires tem feito uma imunização exemplar e reflexo disso é a diminuição das internações em nosso hospital de campanha. Hoje, não temos pacientes intubados”, observou Clovis Volpi, prefeito da cidade.

Ribeirão Pires está com 27% de ocupação total do Hospital de Campanha. 10% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 32% nos leitos de enfermaria estão ocupados.