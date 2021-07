Faculdade promove drive thru para arrecadar agasalhos e alimentos

Do Diário do Grande ABC



05/07/2021 | 16:34



A Faculdade Estácio, que conta com campi em Santo André, começa amanhã a realizar um drive thru solidário para arrecadar agasalhos e alimentos. O objetivo é destinar as doações para pessoas em situação de rua, por meio de instituições assistenciais que atuam com esse público. A campanha “Estácio São Paulo contra o frio e contra a fome” começa nesta terça-feira (6) em São Paulo e chega no dia 9 de julho à região. “Nós decidimos unir forças e, por meio de uma ação conjunta, que envolveu vários campi, ajudar as pessoas mais vulneráveis que sofrem nas ruas com as madrugadas frias”, explica Roberta Candido, uma das idealizadoras da campanha.

Nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho os campi Conceição, Carapicuíba, Interlagos, Santo Amaro e Santo André, estarão abertos das 10h às 18h para receber as doações de qualquer pessoa que queria se solidarizar a causa, sendo que nesses mesmos dias, das 16h às 18h, as doações também poderão ser realizadas em sistema de drive thru na porta da instituição, ou seja, sem a necessidade dos doadores desembarcarem de seus automóveis para entregar os agasalhos e mantimentos não perecíveis.

As roupas e produtos arrecadados serão posteriormente organizados e distribuídos a instituições filantrópicas que atendem pessoas em situação de rua. Durante a ação será disponibilizado álcool em gel e todos os protocolos sanitários e recomendações de distanciamento e controle de infecção serão respeitados. Mais informações sobre como doar podem ser obtidas pelo e-mail roberta.candido@estacio.br.

Pontos de Doação

Dia 06 de julho - Estácio Conceição

Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, 673 - Jabaquara, São Paulo

Dia 07 de julho - Estácio Carapicuíba

Avenida Francisco Pignatari, 630 - Vila Gustavo Correia, Carapicuíba

Dia 07 de julho - Estácio Interlagos

Avenida do Jangadeiro, 111 - Interlagos, São Paulo

Dia 08 de julho - Estácio Santo Amaro

Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez, 108 - Santo Amaro, São Paulo

Dia 09 de julho – Estácio Santo André

Rua Delfim Moreira, 40 - Centro, Santo André