FPF separa times do Grande ABC na primeira fase da Copa Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/07/2021 | 16:21



A Copa Paulista teve nesta segunda-feira participantes e grupos confirmados. E a novidade ficou por conta da separação das equipes do Grande ABC. EC São Bernardo e São Bernardo FC estarão juntos na Chave C, enquanto o São Caetano integra a Chave D. Esvaziada, a competição terá apenas 17 clubes, divididos em quatro grupos (três com quatro integrantes e um com cinco). O campeão terá vaga assegurada no Campeonato Brasileiro da Série D de 2022 ou na Copa do Brasil. O vice fica com a opção que restar.

A previsão é a de que a competição comece em 14 de setembro e termine em 16 de novembro. A dupla são-bernardense está no Grupo C junto de Santos (que utiliza equipe sub-23 na competição) e Primavera de Indaiatuba. Já o São Caetano ocupa o Grupo D ao lado de Atibaia, Taubaté, Juventus e Portuguesa. Como uma das chaves conta com um time a mais, a classificação para a fase seguinte será por aproveitamento. Nas quartas de final, o time de melhor campanha joga por dois empates. A partir das semifinais, entretanto, empates levam aos pênaltis.

Na disputa da Série D do Brasileiro, o Santo André abriu mão da competição. Outros clubes que também participam da atual edição da Quarta Divisão Nacional, no entanto, optaram em disputar a Copa Paulista, casos de São Bento e Portuguesa. O fato se justifica porque Bentão e Lusa não têm vaga assegurada na Série D de 2022, enquanto o Ramalhão já garantiu participação pelo Paulistão deste ano.

Quem também estará fora do torneio estadual nesta temporada é o Água Santa, que decidiu concentrar esforços e investimentos na modernização e ampliação estrutural do Estádio do Inamar, para receber os jogos do Paulistão de 2022 e oferecer melhores acomodações para os jogadores.