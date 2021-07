Semasa flagra caminhão efetuando descarte de entulho às margens do córrego dos Meninos

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



05/07/2021 | 16:12



As equipes de Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) flagraram, na madrugada dessa segunda-feira (05), um caminhão realizando descarte de entulho nas margens do córrego dos Meninos, na avenida Lauro Gomes, na Vila Sacadura Cabral. O flagrante resultou em multa ao motorista e apreensão do veículo.

Após o descarte, o responsável não parou em abordagem e fugiu do local, dirigindo em alta velocidade por cerca de 10 km, e sendo interceptado no Corredor ABD, já no bairro Paulicéia, em São Bernardo.

Durante a abordagem, a Fiscalização Ambiental verificou que tanto o caminhão quanto o motorista já possuíam vasto histórico de infrações ambientais. Por isso, o Semasa emitiu uma multa de Infração Ambiental no valor de R$ 42.925,00 e também procedeu com a apreensão do veículo.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Santo André, onde o motorista foi autuado por dirigir sem habilitação. O infrator só poderá reaver o caminhão após assinatura de Termo de Compromisso. Além disso, será realizada perícia no local do descarte e aberto inquérito policial para o caso.