Bruna Marquezine comenta em foto de Enzo Celulari e fã dispara: Segura esse homem

05/07/2021 | 16:11



Bruna Marquezine e Enzo Celulari continuam mantendo o completo silêncio sobre o possível término de seu relacionamento. Os rumores começaram após o colunista Leo Dias noticiar que os dois haviam se separado antes do Dia dos Namorados, em 12 de junho. O motivo teria sido o comentário que o filho de Claudia Raia fez sobre a diminuição do consumo de carnes no Brasil, fato que teria incomodado a atriz.

Desde então, a desconfiança dos fãs só foi aumentando; principalmente, porque Bruna e Enzo pararam de comentar em posts um do outro e não fizeram nenhuma declaração de amor pública.

No entanto, no último domingo, dia 4, para criar ainda mais mistério acerca da situação, Bruna fez um comentário em uma das fotos de Enzo no Instagram. Não foi nada demais, apenas alguns emojis aplaudindo, mas bastou para os fãs começarem a criar novas teorias sobre o assunto.

Crente da separação do casal, uma internauta escreveu:

Segura esse homem.

E não é exagero dizer que a atriz domina o Instagram. Em outro momento, ela roubou a cena ao compartilhar um clique ousado empinando o bumbum.

Na legenda, ela escreveu:

Anteriormente, em..., uma frase comum no início de episódios de séries.