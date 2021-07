Após seis mortes na Av. Humberto de Campos em 2020, cidade passa a contar com controle eletrônico

da Redação



05/07/2021 | 16:00



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Defesa Civil, está instalando radares em algumas vias da cidade com o objetivo de reduzir o número de sinistros de trânsito. Somente em 2020, foram registradas seis mortes causadas por acidentes apenas na Avenida Humberto de Campos, uma das mais movimentadas da cidade.



Conforme análise técnica e seguindo as diretrizes da legislação atual (Resolução Contran 798/20), por enquanto foi identificada a necessidade de implantação da fiscalização eletrônica nas seguintes vias: Avenida Humberto de Campos; Avenida Prefeito Valdírio Prisco; Avenida Francisco Monteiro; e Avenida Kaethe Richers. Todos os pontos estão sinalizados e estão disponíveis no site da Prefeitura: ribeiraopires.sp.gov.br, conforme prevê a lei.



“Levamos em consideração dados estatísticos do InfoSiga (Banco de dados de sinistros de trânsito do Estado de São Paulo) para determinar os locais onde os equipamentos se fazem necessários. Desta forma, aliados às nossas campanhas de educação para o trânsito, seguimos enfrentando práticas que colocam em risco a vida de motoristas e pedestres como avançar em sinal vermelho e dirigir acima da velocidade permitida”, explicou o secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Defesa Civil, Coronel Carmo Junior.