Veja os principais games que chegam em julho – e as configurações recomendadas para jogá-los

Da Redação

Do 33Giga



05/07/2021 | 15:48



Em julho, diversos games devem chegar às prateleiras. Entre os títulos, ganha destaque The Ascent, RPG de ação e shooter que traz as tecnologias Ray Tracing e DLSS. Se sua máquina tiver a configuração recomendada, você perceberá que elas melhoram a qualidade visual do jogo, aumentando a imersão no mundo de Veles.

Além The Ascent, Chernobylite também tem destaque em julho. O jogo de terror sci-fi se passa em Chernobyl. Ele conta com DLSS e aumenta consideravelmente a taxa de atualização, sem que a qualidade visual caia.

Confira abaixo a lista de lançamentos do mês para PC e configuração recomendada para rodá-los de acordo com Alexandre Ziebert, gerente de marketing técnico da NVIDIA na América Latina. (Importante: os requisitos de hardware sugeridos a seguir podem diferir daquelas anunciadas pelos distribuidores.)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 9 de Julho

Monster Hunter Stories 2: Winged Ruins é o retorno da combinação de batalha por turnos dos RPGs japoneses com o mundo da popular franquia de caça de monstros da Capcom. O jogo conta a história de Red, um montador lendário que se use a Ena, uma garota serperiana. Você deve, então, impedir que o lendário Rathalos choque de seu ovo e cause o caos com seu poder. Para isso, será preciso formar vínculos com os monstros do jogo para que eles te ajudem nas batalhas.

Configuração recomendada: placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650, processador Core i5 4460 3.20 GHz ou AMD FX 8300 ou melhor, 8GB de RAM e 28GB de espaço em disco.

F1 2021 – 16 de Julho

F1 2021 traz a emoção das pistas reais, para o mundo digital. Encare o modo Carreira “Minha Equipe” de 10 anos, ou simplesmente divirta-se no modo multiplayer com a tradicional tela dividida. Além disso, o título também traz novas experiências com os modos “Ponto de Frenagem”, modo Carreira para dois jogadores simultâneos e “Início de Temporada Real”. O novo jogo da série da Codemasters também traz incríveis visuais, graças à compatibilidade com Ray Tracing nas placas GeForce RTX.

Configuração recomendada: Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / para Ray Tracing é recomendada uma GeForce RTX 3070, processador Core i5 9600K ou AMD Ryzen 5 2600X, 16GB de RAM e 80GB de espaço em disco.

CrisTales – 20 de Julho

Crisbell é a maga do tempo que desperta para tentar impedir, junto de seus companheiros, a Imperatriz do Tempo de destruir Crystallis e outros quatro reinos da região. Com o poder de controlar o passado, presente e futuro, você deve buscar formas de resolver os mais diversos puzzles, e derrotar os mais variados inimigos de forma única, graças às forças do tempo.

Configuração recomendada: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650, processador Core 2.7 Ghz ou AMD equivalente, 8GB de RAM e 6GB de espaço em disco.

Warhammer 40,000: Battlesector – 22 de Julho

Warhammer 40.000: Battlesector se passa no universo opressivo e sombrio do futuro distante da humanidade. Tendo como destaque o gênero estratégia em turnos, você deve escolher a facção e desenvolver seu exército para preservar a honra dos Blood Angels.

Configuração recomendada: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650, processador Core i- 6500 ou equivalente, 8GB de RAM e 25GB de espaço em disco.

Chernobylite – 28 de Julho

No papel de um ex-funcionário de uma Usina Elétrica de Chernobyl, você deve investigar o misterioso desaparecimento daqueles que você ama. Numa experiência sci-fi de terror com elementos de RPG, você precisa tomar cuidado, pois todas as decisões tomadas impactam não somente os acontecimentos na zona infectada, mas também no futuro do personagem.

Chernobylite está em Early Access e já conta com a tecnologia NVIDIA DLSS, que permite aumentar a taxa de atualização de frames sem perder qualidade da imagem.

Configuração recomendada: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1660, processador Intel Core i7-4790k CPU, 16GB de RAM e 40GB de espaço em disco.

The Great Ace Attorney Chronicles – 27 de Julho

Mergulhe na experiência de ser um advogado em Great Ace Attorney Chronicles. Desta vez, você deve entrar na pele do novato Ryunosuke Naruhodo, ancestral do icônico Phoenix Wright, em busca de provas para desmontar uma conspiração criminosa internacional.

Configuração recomendada: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1660, processador Intel Core i5-6500, 4GB de RAM e 7GB de espaço em disco.

The Ascent – 29 de Julho

Coloque uma dose de Diablo em uma megacidade cyberpunk e ligue o Ray Tracing e você tem The Ascent, um RPG de ação e tiro coop. O jogador entra no papel de um trabalhador escravizado pela Ascent Group, uma megacorporação que controla basicamente tudo neste lugar. Porém, após eventos catastróficos, a Ascent Group acaba ruindo, e várias corporações rivais tentam se apropriar do distrito.

Durante a aventura, será preciso usar todo o arsenal customizável para deter as corporações rivais e descobrir o que de fato aconteceu com a Ascent Group. Toda essa exploração fica ainda mais realista com o Ray Tracing das GeForce RTX, que garante visuais incríveis ao jogo, das luzes de neon às explosões, assim como a melhoria de performance com o DLSS.

Configuração recomendada: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce RTX 2070, processador Intel Core i7 ou equivalente, 16GB de RAM e 35GB de espaço em disco.