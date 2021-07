Campanha arrecada doações para distribuir cartões-alimentação em Santo André

Do Diário do Grande ABC



05/07/2021 | 15:44



A pandemia de Covid-19 fez com que o problema da fome se agravasse ainda mais no Brasil. Hoje, mais de 125 milhões de brasileiros (59,3% da população) sofrem com a insegurança alimentar. Com uma população estimada em 721.368 habitantes, Santo André abriga 24.882 pessoas que vivem na extrema pobreza, 4,28% mais do que em 2019. Diante do agravamento da crise econômica, social e sanitária no país, a Associação Locomotiva, que atua há mais de 10 anos na região, promovendo inclusão social por meio da música, se uniu à LS Nogueira - agência que faz a ponte entre o projeto e empresas que queiram apoiar -, em uma ação voltada para amenizar os efeitos sociais dessa crise.

O projeto ‘Fome Não Espera’, vai selecionar 300 famílias, cadastradas nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) de Santo André, que estão em situação de insegurança alimentar ou em condição nutricional inadequada, para receber, durante 12 meses, vales alimentação, com valores que podem variar entre R$300,00 e R$500,00. A escolha das famílias beneficiadas levará em conta condições de vulnerabilidade social, como desemprego e insegurança alimentar, e tamanho da família. Cada unidade do CRAS selecionará em seus cadastros, famílias que tenham crianças e adolescentes, e que estejam em situações mais graves de extrema pobreza, e de outras vulnerabilidades, como habitação precária, moradia em zona de risco, falta de saneamento básico, entre outras mazelas sociais.



“Por mais que o Locomotiva esteja diretamente associado à formação de orquestra e cultura/música, a entidade decidiu estender o braço às famílias mais necessitadas da cidade tendo em vista o contexto atual”, explicou o coordenador de projetos do Locomotiva, Matheus Schuindt, coordenador de projetos do Locomotiva. “Nesse momento em que muitas famílias precisam do mínimo necessário para sobreviver, que é a alimentação, nós da LS Nogueira, nos sentimos no dever de usar toda nossa experiência em incentivos fiscais para ajudar. Esperamos com esse projeto, sensibilizar empresários e cidadãos, a apoiar essa grande causa, para que a iniciativa alcance seu objetivo de ajudar essas famílias nesse momento tão delicado”, afirmou o diretor da LS Nogueira, Flávio Nogueira.

Sem os gastos com compra direta de alimentos, estocagem e distribuição, a campanha Fome Não Espera espera atender mais famílias, garantindo acesso à alimentação básica a longo prazo. A entrega dos primeiros cartões terá início, após as empresas aportarem recursos no FUMCAD, e a Prefeitura de Santo André liberar os recursos ao Locomotiva.

Reinserção no mercado de trabalho

Um dos objetivos do projeto é a união pública e privada, para promover a inserção dos beneficiados no mercado de trabalho, de maneira ágil e efetiva, por meio da conexão com frentes de treinamento e emprego. Quando um membro da família conseguir a recolocação profissional, e retomar sua autonomia financeira, o benefício será pausado e outra família passará a recebê-lo. Também serão realizadas oficinas, em instituições locais e por profissionais de nutrição, quando as as famílias receberão orientação sobre os benefícios da alimentação sustentável e saudável, além de aprenderem a elaborar receitas de baixo custo, utilizando legumes, frutas e verduras.

Como Ajudar

No site https://fomenaoespera.com.br/santo-andre/ é possível obter mais informações sobre o projeto, bem como ter acesso às opções de doações, que pode ser doação pelo imposto de renda, doação direta ou trabalho voluntário.