Na ausência de Ana Maria Braga, Fabrício Battaglini e Talitha Morete vão apresentar o Mais Você

05/07/2021 | 15:10



Como você viu, Ana Maria Braga acabou testando positivo para o novo coronavírus e teve que ser afastada do Mais Você, e a assessoria de imprensa da Rede Globo já até anunciaram os nomes das pessoas que vão ficar no lugar da apresentadora.

Isso mesmo, a responsabilidade de comandar a atração matinal até o retorno de Ana Maria Braga vai ficar nas mãos de Fabrício Battaglini e de Talitha Morete, que [já são rostinhos conhecidos e eventualmente estão ao lado da apresentadora durante o Mais Você.

Em um comunicado, Ana Maria Braga que tomou as duas doses da vacina fala um pouco melhor de como está se sentindo.

- Eu estou bem, recebendo todo esse carinho lindo desde a manhã. Estou com sintomas leves e, tirando o mal estar, me sinto bem. Na quinta [dia 1º] à noite comecei com sintomas de gripe e na sexta [dia 2], como já agendado anteriormente, o programa estava gravado. Passei bem o fim de semana. Na manhã de hoje [dia 5], perdi o olfato e, seguindo o protocolo, fiz o teste da Covid-19, que deu positivo. Já tomei as duas doses da vacina e estou sendo acompanhada pelo meu médico. Agradeço a preocupação de todos, as mensagens de carinho e a todo meu time, entre eles Fabricio e Thalita que, com certeza, vão comandar o Mais Você com muito amor durante a minha ausência. Nos vemos em breve. Cuidem-se todos.

Portanto, então teremos Fabrício Battaglini e Talitha Morete nas manhãs durante a semana no Mais Você e a parte culinária seguirá no ar com receitas inéditas que Ana Maria Braga já deixou gravada anteriormente.