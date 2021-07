GLP passa a custar R$ 3,60/kg a partir desta terça-feira, diz Petrobras

05/07/2021 | 13:49



A Petrobras confirmou o reajuste do preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), conforme antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O kg do combustível passará para R$ 3,60, um aumento médio de R$ 0,20 (+6%). Nesta segunda-feira, 5, a empresa subiu também os valores da gasolina (+6%) e do óleo diesel (+3,7%).

Essas são as primeiras altas dos combustíveis automotivos anunciadas desde a posse do general Joaquim Silva e Luna na presidência da Petrobras, em 19 de abril. O GLP, no entanto, já havia sido reajustado em 6%, em junho passado. A empresa, em nota, reafirma a sua política de paridade de importação e de evitar "o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais".