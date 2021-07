Tendência: 81% dos turistas brasileiros desejam fazer viagens nacionais

Redação

Do Rota de Férias



05/07/2021 | 12:57



Com a retomada do turismo em diversas partes do mundo, muitas pessoas já estão sonhando com os próximos roteiros. Segundo um levantamento realizado pelo site Booking.com, 81% dos brasileiros pretendem realizar viagens nacionais assim que as restrições da pandemia forem suspensas. Já os destinos estrangeiros e distantes do Brasil aparecem nos planos para o futuro de 33% dos entrevistados.

Viagens nacionais e outras tendências

Além de mostrar que as viagens nacionais estão em alta, o estudo detectou outros pontos importantes. Agora, mais da metade (58%) dos turistas brasileiros pretende evitar alguns países, riscando esses destinos de suas listas de desejos. Além disso, o período de isolamento social se tornou o momento ideal para organizar a próxima aventura: 65% dos entrevistados aproveitaram o tempo maior em casa para planejar roteiros.

Dois em cada cinco (44%) brasileiros entrevistados economizaram dias de férias para curtir viagens mais longas no futuro. Praia e spa são as atrações que eles mais querem visitar assim que for possível viajar sem restrições e com segurança.

