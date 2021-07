Chico Pinheiro retorna ao Bom Dia Brasil com mensagem motivacional: - Está difícil, mas coragem, vai passar

05/07/2021 | 12:10



Chico Pinheiro está de volta ao Bom Dia Brasil! O jornalista retornou, nesta segunda-feira, dia 5, ao telejornal da Rede Globo, após um ano e três meses afastado devido a pandemia do coronavírus:

- Alô galera que está nos curtindo nas redes sociais, na internet: estou de volta, muito feliz, a essa bancada do Bom Dia Brasil, depois de um ano e três meses guardado em casa pelos cuidados da Globo. Eu tive esse privilégio, muita gente foi obrigada, nesse tempo, a sair de casa, trabalhar, sofrendo com a pandemia. Muita gente enfrentando o transporte coletivo difícil. Muita gente procurando emprego, momento que a gente sabe que é duro para o país.

Chico mandou uma mensagem motivacional às pessoas, afirmando que o momento é difícil mas vai melhorar:

- Mas há esperança. A gente tem esperança que as coisas vão melhorar e eu estou feliz de estar sendo recebido com tanto carinho aqui no estúdio do Bom Dia Brasil. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: está difícil, mas coragem, vai passar! Vai passar, sim! É vida que segue!

O retorno de Chico Pinheiro havia sido anunciado pela também apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, na última sexta-feira, dia 2. Os internautas comentaram sobre o assunto no Twitter.