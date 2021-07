Roberto Kovalick fala sobre rotina de vampiro: Acordo às 23 horas e tomo café às 23h30

05/07/2021 | 12:10



Roberto Kovalick vive uma rotina muito diferente para a maioria dos brasileiros. À frente do Hora 1, que estreou novo cenário nesta semana na TV Globo, o jornalista precisa encarar uma vida disciplinada para conseguir estar ao vivo das 4h às 6h da manhã. Em entrevista ao jornal Extra, o âncora falou sobre a rotina curiosa:

- Acordo às 23h e tomo café às 23h30. Chego no estúdio à meia-noite e finalizo algumas pendências como editor-chefe até entrar ao vivo, às 4h. Saio de lá por volta das 7h e, às 8h, almoço, com bife e tudo. Já o jantar é ao meio-dia. Logo depois, passo a usar óculos escuros dentro de casa para simular o entardecer e enganar o cérebro, para dormir às 15h. Às 14h30, já estou bocejando. Aprendi a montar essa rotina com ajuda de médicos e nutricionistas, disse ele.

A vida de correspondente no Japão, de 2009 a 2013, fez com que a adaptação em São Paulo fosse mais fácil:

- No Japão, aprendi a ser disciplinado. É essa disciplina que me ajuda a manter hábitos saudáveis e a fazer o que preciso para trabalhar nesse horário.

E ele alega que há vantagens na rotina de vampiro:

- Estou tão desacostumado com engarrafamento que não consigo calcular direito o tempo para chegar nos lugares. Às vezes, acho que vou estar em certo ponto da cidade em 15 minutos, quando levo meia hora em um horário convencional. Por isso, também, acaba sobrando mais tempo útil no meu dia. Tem esse lado bom. Posso curtir a manhã com a minha filha, por exemplo. Hoje pude vê-la andando de bicicleta pela primeira vez no parque. Quem trabalha em horário comercial não pode fazer isso.

A família, aliás, está inserida nessa adaptação e Kovalick garante contar com a compreensão da filha:

- Elas também tiveram que se adaptar porque não é fácil viver nesse horário. Mas, felizmente, entendem. Minha filha percebe a necessidade do papai ir dormir às 3h da tarde.