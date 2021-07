Marina Ruy Barbosa faz festa de aniversário para 50 pessoas na fazenda do namorado - e Mônica Martelli é criticada ao marcar presença

05/07/2021 | 11:11



E aconteceu um arraial de aniversário! Marina Ruy Barbosa, que completou 26 anos de idade no dia 30 de junho, celebrou a chegada do novo ano com uma festa junina Capão Bonito, na fazenda do namorado, o deputado federal Guilherme Mussi. Segundo informações do jornal Extra, a ruiva convidou amigos como Mônia Martelli e o namorado, outras pessoas próximas, além de familiares de Marina e de Guilherme. No total, o Marinarraiá contou com a presença de 50 pessoas.

Para deixar a celebração bem típica, a festa contou com uma enorme fogueira, bandeirinhas, decoração e comidas clássicas de festa junina.

A atriz até tentou manter a discrição, mas os amigos entregaram um pouco dos detalhes da festa e alguns até mesmo postaram registros nas redes sociais. A estilista Paula Aziz, por exemplo, postou cliques da fazenda e ainda marcou a amiga. Já a empresária Vivi Mascaro publicou uma selfie com Marina, Mônica e Fernanda de Goye. Além disso, postou uma foto da fogueira da festa.

Lembrando que Marina e Guilherme Mussi ainda não assumiram oficialmente o namoro, mas já não escondem mais a relação, que já dura seis meses. De acordo com o que uma fonte contou ao jornal Extra, o casal, que começou a namorar logo após o fim do casamento da atriz com Xande Negrão, prefere manter a discrição:

Eles já estão naquela de entregar pra Deus. Todos sabem que estão juntos, mas não querem tornar público para não repetir o que aconteceu com Marina e o ex. Muita exposição não dá certo.

Críticas

Mônica Martelli, que era uma das melhores amigas de Paulo Gustavo, foi criticada por marcar presença em uma festa com 50 pessoas - o que configura aglomeração em meio à pandemia de Covid-19. O ator morreu em 4 de maio e no último domingo, sua morte completou dois meses. Um internauta comentou o seguinte:

Acontece que a Mônica está sempre postando sobre as 500 mil vidas e cancelando alguns influenciadores que saem de casa, ou seja, militando em cima desse assunto e da morte de seu grande amigo Paulo Gustavo por conta do vírus? Enfim a hipocrisia.