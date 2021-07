No hospital, Ana Maria Braga relata sintomas da Covid-19 e confessa: Dá um susto!

05/07/2021 | 11:11



Ana Maria Braga falou sobre o diagnóstico de Covid-19 na manhã desta segunda-feira, dia 5. No hospital, onde está internada para avaliação médica, a apresentadora apareceu usando máscara de proteção no rosto e com a voz debilitada explicou como está se sentindo:

- Dentro do possível, você não espera que de repente...achei que era uma gripezinha, estava assim desde quinta passada. A gente não espera, nunca penso no pior. Pra mim estava tudo ótimo, aí hoje de manhã..

Ela, que está com sintomas leves da doença, ainda contou que a sensação é de uma gripe e foi tranquilizada pelos médicos, uma vez que apresenta um quadro leve da doença e já foi vacinada com as duas doses do imunizante contra a Covid-19:

- Mas estou me sentindo bem disposta, parece uma gripe, é uma sensação de uma gripe. Já me tranquilizaram aqui, que está muito leve, já tomei as duas doses, mas tem que ficar quietinha aqui, né?

Questionada por Fabrício Battaglini sobre os sintomas, Ana explicou:

- É um mal-estar, um pouco de dor de garganta e hoje de manhã eu fiquei mais assustada, porque perdi o olfato, passei perfume e não senti. Dá um susto. É uma gripe, uma coisa meio congestionada assim, nada que te leve para cama. Eu estava no fim de semana com a família na fazenda e estava tudo bem.

Em comunicado, a Rede Globo afirmou que a apresentadora permanece afastada do Mais Você até se recuperar da doença:

Nesta segunda-feira, dia 5, a apresentadora Ana Maria Braga testou positivo para COVID-19 em teste rápido de rotina feito por protocolo de segurança para as gravações da Globo. Vacinada com duas doses da vacina, Ana Maria está bem e apresenta sintomas leves. Enquanto a apresentadora se recupera, o repórter Fabrício Battaglini assume a apresentação do programa, com as reportagens e quadros previstos. A culinária, inédita, foi gravada por Ana Maria. A partir desta terça, a repórter Talitha Morete passa a dividir com Fabrício a apresentação no estúdio, até Ana Maria Braga voltar, diz a nota.

A apresentadora também se manifestou no Twitter e agradeceu pelo carinho recebido: