Marisa Monte celebra lançamento de álbum após dez anos e divulga videoclipe de Portas

05/07/2021 | 11:10



Depois de dez anos sem lançar um disco inédito, Marisa Monte está comemorando seu novo trabalho, o álbum Portas. A cantora participou do Fantástico na noite do último domingo, dia 4, e falou sobre a novidade.

- Dividir, compartilhar isso, essa sensação atemporal com meu púbico é muito orgulho para mim. Eu fico muito feliz, disse ela.

A artista também falou sobre a música Calma, que fez em parceria com Chico Brown, filho de Carlinhos Brown:

- Essa música a gente fez eu e o Chico Brown, meu parceiro, há uns quatro, três anos atrás, até fora desse contexto que a gente está vivendo. Mas alguns versos caíram como uma luva. Sim pela ansiedade normal que todo mundo está passando. O Chico é multi-instrumentista e é um grande compositor, um grande letrista. Só tenho a agradecer por isso também, por ele ser filho dos Carlinhos, que é bonito isso também você pensar que surpreendente é a vida

Marisa ainda relaciona o nome do álbum, Portas, com as portas fechadas na pandemia e as que estão se abrindo, com o avanço e a oportunidade de vacinação.

- Já tomei a primeira dose. A emoção que a gente sente além do alívio, né? Eu acho que as portas eles representam isso, as oportunidade e as mudanças que a gente espera que elas venham em breve para melhor, né?

Por fim, ela apresentou o videoclipe da canção.