Luan Santana revela sonho de casar e ter filhos, mas dispara: Falta a morena

05/07/2021 | 10:10



Luan Santana revelou detalhes de sua vida pessoal e os planos para o futuro! No último domingo, dia 4, em entrevista ao programa Domingo Espetacular, o cantor relembrou as dificuldades do começo de carreira:

- Eu me lembro de um acontecimento do começo da minha carreira, porque a gente enfrenta muitas dificuldades, era um momento muito difícil, as coisas não estavam andando, não estavam dando muito certo. Eu olhava as luzes de Campo Grande, os prédios e eu falei assim: Um dia todas essas luzes vão saber quem eu sou.

Luan afirmou ter o sonho de ver sua música em outro idioma e revelou que tem planos de investir na carreira internacional:

- Eu estou gravando algumas coisas em espanhol, estou testando. Eu quero que a minha pronúncia, que o meu sotaque, seja perfeito. (...) Eu quero muito ver minha música tocando em outro idioma e emocionando as pessoas que nasceram em outro lugar.

Recentemente, o cantor lançou o clipe da música Morena - uma produção cheia de ação e que mostra o astro pertinho da modelo Natalia Barulich:

- Muita gente acha que a cena do capotamento foi um truque de edição, mas não, foi ao vivo. Foi tudo em São Paulo, eu queria esse visual meio hollywoodiano.

No clipe, algumas cenas tiveram dublê - já as gravações com a morena foram feitas pelo cantor, que brincou:

- Eu não deixaria ter dublê [risos]. Foi tudo eu mesmo.

Ele conta que tem o sonho de casar e ter filhos. No entanto, Luan garante que ainda precisa encontrar a sua morena:

- Eu posso adicionar esse sonho porque eu tenho muita vontade de casar, e de ter filho, mas ainda falta a morena, ou a loira, ou a ruiva.

Por fim, o cantor revelou qual é o seu maior medo:

- Eu tenho medo da minha voz acabar, é o que me faz feliz, o que me alimenta. Eu vivo pela música, pela minha família. A música é tudo para mim.