Larissa Manoela se irrita com boatos de que seria lésbica, erra sigla LGBTQIA+ e internautas comentam: Agora conta do rolê com a tua mãe

05/07/2021 | 10:10



Parece que Larissa Manoela não aguenta mais ser alvo de boatos na web! Depois de se revoltar com especulações de gravidez e rumores de que estaria enfrentando uma depressão, a artista acabou se pronunciando acerca de alguns comentários que afirmavam que ela estaria se envolvendo com uma mulher.

O boato começou depois que Larissa decidiu levar uma de suas amigas para comemorar o aniversário de 21 anos de idade na Disney - e alguns internautas passaram a especular um romance entre as duas. Diante disso, a atriz fez uma série de tweets para rebater a situação, declarando sua orientação sexual e afirmando que a sociedade acredita que a amizade entre mulheres não existe - apenas romance ou rivalidade:

Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. É preciso ter paciência, respirar e ser didática, como a Professora Helena (captaram o link?). Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic sem noção! Isso é mentira. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse! Número um: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres. E se eu tivesse, não teria que ser tabu. Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas. Não tenho dúvidas sobre a minha orientação sexual. Sim, eu sou hétero. Esse espaço é meu com vocês, para não deixar dúvidas sobre mentiras e especulações. E acrescento: assim como já viajei com outras amigas, outras vão me acompanhar. Sou abençoada por belas e verdadeiras amizades, ainda mais em um mundo em que a superficialidade reina. Valorize seus amigos de verdade! Mas a questão não é só essa! É desrespeitoso espalhar e alimentar mentiras sobre as pessoas. Ainda mais envolvendo uma amiga que não tem nada a ver com isso. Parem de criar mentiras!

Em seguida, Larissa ainda criticou o fato de que a possibilidade de que ela fosse lésbica ou bissexual tenha causado tanto burburinho, declarando seu apoio aos fãs que pertencem à comunidade LGBTQIA+:

E o que mais me chateia é pensar: por que esse assunto ainda é notícia? Não me relaciono com meninas. Mas isso não deveria ser motivo de deboche e de preconceito disfarçado de curiosidade ou brincadeira. Precisamos de mais respeito! Estou aqui em respeito aos meus fãs de verdade, aqueles que não espalham esse tipo de notícia mentirosa. É por vocês e para vocês essa mensagem! E mais, apesar de não ser lésbica, vamos transformar esse episódio sobre consciência e respeito aos LGBTQIA+. A luta deles deveria ser a de todos nós. Mais amor, mais respeito. E estou aqui para potencializar a luta dessas pessoas que, você pode até fingir que não sabe ou mesmo não ligar, mas que é uma luta diária em busca de dignidade e respeito.

Acontece que, apesar de ter falado bonito, Larissa parece ter se confundido durante a publicação das fervorosas mensagens e errando a escrita da sigla da comunidade! De acordo com alguns internautas, a ruiva teria escrito inicialmente GLBTQIA+ - mas logo teria percebido o erro, apagado o tweet e respostado a mensagem com a sigla correta. Isso, no entanto, deu o que falar e colocou o nome da artista nos Trending Topics da plataforma.

Larissa Manoela nessa energia aqui GLBTQIA.

Ela NAO é GLBTQIA+!

Muito desrespeito acharam que estou namorando uma mulher. Respeitem os glbtqia+

Além disso, teve quem fez pouco caso do assunto e voltou a questionar o motivo de a mãe de Larissa Manoela ter deixado de seguir a filha nas redes sociais depois de se mostrar infeliz com a viagem à Disney!

Sabemos que você não faz parte da comunidade GLBTQIA+, agora conta do rolê com a tua mãe aí.

Beleza, Larissa Manoela, você não é GLBTQIA+, agora conta porque a sua mãe parou de te seguir.