WhatsApp permitirá transferir conversas do Android para iPhone; veja como será

O WhatsApp está testando uma nova funcionalidade, que irá permitir transferir histórico de conversas entre sistemas diferentes – como Android e iPhone. As informações são do site WABetaInfo, especializado em assuntos ligados ao app de bate-papo.

Atualmente, por padrão, quando se troca de telefone com sistemas operacionais diferentes (como Android e iPhone – no caso, o iOS), o WhatsApp apenas permite manter nome, contatos, descrição e pouco mais. A possibilidade de transferir o histórico de conversas em existe, mas é oferecida por meio de apps pagos ou, muitas vezes, não confiáveis.

Transferir o histórico de conversas no WhatsApp entre diferentes telefones, com o mesmo sistema, é bem simples. Basta, basicamente, um ou dois comandos – tanto no Android como no iPhone.

Abaixo, você confere como será a solução que o WhatsApp está testando. De acordo com o WABetinfo, isso vai requerer um cabo – e um computador. O que indica que, além de transferir as conversas entre Android e iPhone, o WhatsApp pode estar avaliando como transferir o histórico de conversas para desktops.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.

This video shows how chats are migrated from iOS. It's needed a cable: are new tools for PC coming or what?

It'll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more ?? pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 2, 2021