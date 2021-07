Zilu Camargo está envolvida em briga de Zezé Di Camargo e Rodrigo Faro, que começou há dois anos

05/07/2021 | 09:10



Zezé Di Camargo e Rodrigo Faro andaram se estranhando após troca de farpas na internet. O cantor sertanejo até chegou a dar a entender que a rivalidade entre eles já acontece há algum tempo e, agora, o colunista Léo Dias revelou que até a ex-esposa do cantor está envolvida no assunto!

Zezé não teria gostado de uma declaração de Zilu Camargo em uma entrevista a Faro em 2019.

Na ocasião, Zilu contou como descobriu que estava sendo traída por Zezé, com quem manteve uma relação por mais de 30 anos.

- Eu sempre soube que o Zezé dava as escapulidas dele. Sempre larguei de lado, até pela família, pelos filhos. Aí quando surgiu essa pessoa que está com ele, tentei salvar por três anos meu casamento? Foi tão maluca essa história. O Zezé sempre foi uma pessoa muito presente como marido, como pai. Então, eu não tinha como saber que havia outra pessoa na vida dele, disse ela na época.

A exibição da declaração no programa de Rodrigo Faro teria deixado Zezé irritado e até hoje ele não teria perdoado o apresentador por tal exposição. Isso porque, à princípio, o bate-papo com Zilu seria feito apenas como um especial em homenagem ao Dia das Mães.

Após a troca de alfinetadas no Instagram, Zezé e Faro não se manifestaram mais. Zilu, por sua vez, tem mandado mensagens de apoio para Rodrigo Faro e Vera Viel, através do Instagram, após as publicações relacionadas ao diagnóstico de Covid-19 da família deles.