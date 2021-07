Testamos: Por R$ 7.300, robô aspirador Roomba i7+ é autolimpante

Bianca Bellucci

O robô aspirador Roomba i7+, da marca iRobot, é um dos mais caros do mercado. Com preço sugerido de R$ 7.299,99, o valor salgado está atrelado a um diferencial importante: a base autolimpante. Ela poupa a pessoa de ter de limpar o gadget toda vez após o uso. Outros atrativos, como o aplicativo que permite programar e gerenciar as faxinas, engordam o custo. O 33Giga testou o produto para descobrir se toda essa tecnologia e autonomia vale o que se paga.

Desempenho do Roomba i7+

A instalação do Roomba i7+ é simples. Basta ligar a base na tomada e encaixar o robô aspirador. Em seguida, abra o aplicativo da iRobot no seu celular (disponível para Android e iOS) e faça o emparelhamento. Com essa etapa concluída, é só esperar o produto carregar e liberá-lo para a limpeza. É válido destacar que qualquer dúvida nessa etapa pode ser sanada pelos ótimos e didáticos manuais que acompanham o aparelho.

A limpeza pode ser realizada de duas formas: clicando no botão “Clean” que o robô tem ou acionando a faxina pelo app. Independentemente da opção, na primeira vez, o eletrônico vai sair por aí batendo em todos os cantos até decorar os ambientes da casa. Desta vez, uma ajudinha humana para direcioná-lo aos locais corretos também será bem-vinda.

Após o primeiro uso, no entanto, ele começa a entender a infraestrutura e comete menos erros – e batidas. Pelo aplicativo, o usuário ainda passa a ter a possibilidade de mapear os cômodos e escolher ambientes específicos para a limpeza, bem como a chance de programar os horários da faxina.

Mas toda essa tecnologia não valeria de nada se o Roomba i7+ não limpasse corretamente, algo que ele faz. O problema é que a faxina é tão “pesada” que as rodas podem marcar pisos encerados de madeira. Durante os testes do 33Giga, foi possível visualizar no chão alguns trajetos que o robô fez. Esses caminhos, no entanto, são apagados com uma boa cera.

Ainda quando o assunto é limpeza, o robô consegue subir em tapetes – embora, às vezes, ele se enrosque para descer. O Roomba i7+ também reconhece degraus. E para evitar lugares específicos, uma traquitana que vem no kit pode ser ligada e colocada no ambiente, impedindo que ele chegue até o local.

Raio-X Roomba i7+ Alimentação: 110V ou 220V (não é bivolt)

Dimensões do robô: 34 cm de diâmetro e 9,3 cm de altura

Peso do robô: 3,4 kg

Dimensões da base (L x A x P em cm): 31 x 49 x 39

Peso da base: 8 kg

Duração da bateria: 75 minutos por carga

Preço sugerido: R$ 7.299,99

Pontos positivos: fácil de instalar e usar, é autolimpante, aplicativo permite faxinas personalizadas, manutenção é simples

Pontos negativos: preço, pode marcar pisos encerados de madeira, é necessário substituir vários acessórios para o bom funcionamento

Site oficial: https://bit.ly/3hpA6DA



A base autolimpante – e a manutenção do usuário

Ao finalizar a faxina, o Roomba i7+ volta sozinho para sua base para se autolimpar. O usuário, inclusive, vai saber quando ele chegar ao local, pois o barulho que faz é bastante alto, digno de aspiradores antigos. É importante dizer que esse diferencial poupa a pessoa de limpá-lo após cada uso, mas não vai impedir a sua manutenção.

O usuário deve limpar o compartimento uma vez na semana. O procedimento, no entanto, é simples. Basta desencaixar a peça do robô e bater o excesso no lixo. Após retirar o filtro, é possível lavá-lo com água. Por falar em filtro, ele deve ser trocado, em média, a cada dois meses. O kit traz um extra, mas, depois, será necessário comprá-lo. O pacote com três sai por R$ 299,99.

Outro acessório que precisa ser trocado periodicamente é o saco coletor, que armazena a sujeira grossa de quando o robô se autolimpa. Ele dura cerca de três meses e vem com um extra. Já o kit com três unidades tem preço de R$ 195,99. E ainda tem a escova giratória que deve ser substituída também a cada três meses. Quando você gastar a extra, terá que pagar R$ 299,99 pelo grupo com três.

Ah! Caso você não tenha percebido, as peças extras são sempre vendidas em pacotes com três unidades. Não é possível comprar acessórios avulsos.

Ainda vale destacar que o usuário precisa fazer a manutenção das escovas duplas. Elas soltam facilmente do robô e são bem fáceis de limpar: basta tirar a sujeira acumulada que se enroscam nas pontas – traduzindo, cabelo. Esses acessórios, no entanto, não precisam ser substituídos. UFA!

Vale a pena?

O Roomba i7+ é muito prático de usar e eficiente em suas limpezas. Não há como negar. Principalmente, por conta das várias funções personalizadas via aplicativo. Todos os custos extras que envolvem os acessórios, no entanto, atrapalham a experiência. Após cerca de três meses, o usuário terá que desembolsar mais R$ 795,97 para continuar com o bom funcionamento do aspirador. Tudo bem que esse investimento vai durar bons nove meses, mas quando se gasta a bagatela de R$ 7.299,99, é esperado uma vida útil maior. Ou, talvez, seja melhor optar por um modelo mais camarada.

