Maduro cobra da OMS entrega de vacinas Covax

05/07/2021 | 08:04



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ameaçou pedir de volta o investimento de US$ 120 milhões feito no mecanismo Covax da Organização Mundial de Saúde (OMS), caso a entidade não entregue vacinas ao país. Em virtude da desatualização dos dados macroeconômicos do país em organismos internacionais, hoje, a Venezuela não teria direito às cotas. O país tem tido dificuldades para encontrar imunizantes em virtude das sanções impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.