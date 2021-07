Como é voar com a Frontier Airlines nos EUA

Paulo Basso Jr.

05/07/2021 | 07:56



A Frontier Airlines é uma das companhias aeras low coast mais agressivas dos EUA. Com sede em Denver, capital do Colorado, a empresa conecta mais de 100 destinos do país e também voa para destinos como México, República Dominicana, El Salvador, Porto Rico, St. Maarten e Ilhas Virgens.

A média dos preços cobrada pela Frontier Airlines é baixa. Durante o ano todo, é possível encontrar diversas ofertas a partir de US$ 40 a perna, inclusive entre destinos famosos, como Nova York, Orlando e Los Angeles. Em datas comemorativas, como Black Friday, passagens chegam a ser vendidas por US$ 1.

Como são os aviões da Frontier Airlines

Paulo Basso Jr. Três assentos para cada lado no Airbus A320

A frota da Frontier Airlines é composta por aviões Airbus A319, A320 e A321. Tive a oportunidade de voar de Bentonville, no Arkansas, para Denver em um A320.

Por ser uma ultra low coast, a companhia do Colorado adota a configuração de assentos para quase a capacidade máxima do Airbus A320: 180 lugares (a aeronave tem espaço para até 195 assentos, dependendo das saídas de emergência, mas praticamente nenhuma companhia usa isso). A disposição é a tradicional de três fileiras para cada lado, com o corredor ao centro.

Para quem é um pouco mais alto, a distância entre os assentos pode incomodar. Ela vai de 71 cm a 73 cm (abaixo de 78 cm é sempre complicado para quem tem mais, por exemplo, de 1m80). Além disso, os bancos não reclinam.

Compra da passagem

Se o conforto não é exatamente a melhor das qualidades de quem voa com a Frontier Airlines, a companhia acaba compensando em outros fatores. Um deles é a simplicidade na compra das passagens.

Adquiri a minha pelo sistema do Skyscanner, uma vez que ele indicou a empresa como a mais barata no trecho que eu desejava fazer. Com um cadastro simples, comprei os bilhetes de ida e volta por US$ 79.

Durante o processo, foi avisado que eu só tinha direito a embarcar com uma mochila e não poderia escolher meu assento. Pacotes a partir de US$ 49 permitem incluir embarques ou despachos e selecionar bancos.

Paulo Basso Jr. Distância curta entre as pernas e mochila acomodada sob o banco da frente

Também dá para fazer escolhas individuais. A seleção de assentos sai a partir de US$ 10 (no fundo do avião), o embarque ou despacho de uma mala de mão (além da mochila) custa US$ 40 cada.

Nas telas seguintes são oferecidos pacotes de seguro de viagem, aluguel de carros e hospedagens. Recusei todos. Para pagar pela passagem, usei um cartão de crédito internacional (os mais tradicionais são aceitos, como Visa, MasterCard e American Express).

Embarque na Frontier

Quando foi chegando perto o dia de embarcar, recebi diversos e-mails da Frontier com ofertas de despacho de malas. Como deixei habilitado, também vieram alertas de voo – todos indicando que ele estava no horário.

O embarque em Bentonville foi tranquilo. Quem tinha mala de mão (além da mochila) entrou no grupo 1, enquanto os demais passageiros foram divididos nos grupos 2 e 3.

Aí, surgiu um problema. Depois de taxiar, já pronto para partir, o comandante avisou que novas checagens precisariam ser feitas e que a decolagem atrasaria em 20 minutos. Logo depois, uma notícia pior: o mecânico estava a meia hora do aeroporto, então teríamos de desembarcar.

Apesar da chiadeira geral, notei uma característica que todos já aviam me avisado sobre a Frontier Airlines: os funcionários são extremamente gentis e educados. Começaram a fazer piada sobre o assunto e divertir a todos. Essa é uma das grandes marcas da companhia, e algo que se repetiu várias vezes nos voos de ida e volta.

Durante o voo

Paulo Basso Jr. Mesinha à frente é bem pequena

A espera pela partida foi longa, de mais de duas horas. Algumas pessoas desistiram, outras encararam uma longa fila para organizar conexões, por exemplo. A Frontier Airlines ofereceu novas datas e hospedagem de graça para quem estava interessado.

Esperei pacientemente e embarquei. Acomodei minha mochila sob o banco da frente e, após novas piadas a bordo por parte dos comissários, o avião, enfim, partiu.

O voo foi tranquilo. O assento, como já dito, não é dos mais confortáveis, uma vez que o espaço para as pernas é curto e o banco não reclina. Quem tem problemas na coluna, sobretudo na parte inferior, sem dúvida sofre um pouco.

À frente, não há opção de entretenimento a bordo, e a própria mesinha é bem pequena – o que não chega a ser um problema, uma vez que nada é servido.

Quem quiser pode solicitar água gratuitamente. Outras bebidas, inclusive alcoólicas, assim como snacks, são cobradas à parte.

Desembarque

Uma vez em Denver, o comandante avisou que demoraríamos cerca de 20 minutos para deixar a aeronave, uma vez que o voo tinha atrasado e isso teria impactado a organização do finger com a equipe em terra.

Tirando isso, o desembarque se deu sem problemas, com os funcionários simpáticos agradecendo a todos e pedindo desculpas pelo atraso. O aeroporto de Denver é grande, mas não foi difícil encontrar as esteiras das bagagens, para quem precisava, tampouco a saída.

Voo de volta

O voo de volta para Bentonville na Frontier Airlines foi mais tranquilo, sem incidentes na partida. Pouco antes, havia recebido um comunicado de que ele estaria atrasado por 30 minutos, mas depois o tempo foi corrigido e a partida se deu apenas 5 minutos além do programado.

Antes da decolagem, o chefe dos comissários soltou mais algumas pérolas. Queria saber o que faríamos no Arkansas. Visitaríamos fazendas, fugiríamos de insetos ou algo do tipo? Tudo isso em um tom claro de piada, que fez muita gente rir – e, ele mesmo, dizer que estava apenas brincando.

O voo foi tranquilo mas, na chegada à cidade do Arkansas, houve uma nova demora na conexão do avião com o finger. Não sei se dei azar ou se é algo comum para quem voa com a companhia.

Afinal, vale a pena voar de Frontier Airlines

Apesar do atraso na ida e do tempo perdido na chegada, eu acho que vale a pena, sim, voar com a Frontier Airlines. O avião não é o mais confortável do mundo, mas nada que chegue a ser proibitivo para voos mais curtos, de até duas horas. Não espere por serviço a bordo e muito conforto, mas por simpatia e bons preços. Para mim, foi o suficiente.