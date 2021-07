Região confirma 96 casos e nove mortes de Covid-19

Da Redação



04/07/2021 | 21:51



No primeiro dia desta semana, três prefeituras da região confirmaram 96 casos e nove mortes em razão do novo coronavírus. Foram 48 diagnósticos e quatro óbitos em Santo André, 29 positivos e cinco vítimas fatais em São Bernardo e 19 infectados em São Caetano. Ao todo, as sete cidades têm 223.672 registros de pessoas que contraíram a Covid-19, das quais 9.051 morreram. Pelo menos 205.064 munícipes estão recuperados e outros 123.475 aparecem com quadro de saúde sob suspeita.

Os indivíduos que perderam a vida para o vírus moravam, em sua maioria, em São Bernardo (2.869). Em seguida, as cidades com os maiores números absolutos de vidas ceifadas são Santo André (2.328), Mauá (1.312), Diadema (1.302), São Caetano (818), Ribeirão Pires (334) e Rio Grande da Serra (88).

Em relação aos casos positivos, foram 81.470 em Santo André, 61.315 em São Bernardo, 31.567 em Diadema, 25.371 em Mauá, 14.432 em São Caetano, 6.640 em Ribeirão Pires e 2.877 em Rio Grande da Serra.

O Estado de São Paulo computa 3.785.859 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, entre elas, 3.380.358 estão livres do vírus e 129.609 faleceram. Segundo o boletim epidemiológico, 18.309 pacientes estão internados em todo o Estado, sendo 9.125 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), cuja ocupação é de 72,9% em todo território paulista e de 66,9% na Grande São Paulo.

No País, o Ministério da Saúde contabilizou mais 27.783 casos e 830 óbitos, totalizando 18.769.808 positivos e 524.417 falecimentos. São 17.082.876 recuperados e 1.162.515 indivíduos em acompanhamento.

VACINAÇÃO

O Grande ABC aplicou 1.219.700 doses de vacina contra a Covid-19, sendo que 357.432 moradores já receberam a segunda dose e estão completamente imunizados. Santo André, São Caetano e Rio Grande da Serra estão vacinando pessoas com mais de 40 anos sem comorbidades, enquanto as prefeituras de Mauá e Diadema estão vacinando pessoas com 39 anos ou mais e Ribeirão Pires e São Bernardo convocam moradores com mais de 38 anos para receber a primeira dose.