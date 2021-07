Ex-titular de Maranhão e Kiko é nomeado na gestão Claudinho

Fábio Martins

05/07/2021 | 01:19



Ex-secretário nas gestões de Adler Kiko Teixeira (PSDB) e Gabriel Maranhão (Cidadania, ex-tucano), o advogado Carlos José Duarte (PSDB) foi nomeado para atuar em cargo comissionado no governo de Claudinho da Geladeira (Podemos). O tucano teve sua portaria formalizada no Diário Oficial do município, e irá ocupar o posto de gestor lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil. Em que pese a remuneração de Duarte ainda não conste na folha de pagamento do Portal da Transparência, o salário-base da função para a qual ele está designado a exercer é de R$ 4.619,59.

Presidente municipal do PSDB, Duarte comandou a pasta de Saúde nas administrações tanto de Kiko quanto de Maranhão, ambos ex-adversários de Claudinho, que militou no PT durante toda a sua trajetória política, incluindo mandatos eletivos como vereador, antes de migrar para o Podemos. Na última eleição, contudo, o tucanato declarou apoio ao ex-petista na empreitada majoritária com as bênçãos de Kiko mediante desgaste na relação com o pupilo Maranhão – na sucessão, o então chefe do Executivo apostou as fichas, sem sucesso, na vice Professora Marilza de Oliveira (PSD).



Claudinho rivalizou diretamente com os tucanos nas eleições de 2012 e 2016, além de compor a bancada de oposição aos governos de Kiko na Câmara. O pleito do ano passado marcou ainda a primeira vez que o PSDB não lançou nome próprio ao Paço da cidade em 28 anos. O próprio Duarte era cotado a entrar na corrida majoritária, só que desistiu da disputa.

Duarte minimizou o histórico ao ponderar que mantém relação pessoal de amizade com Claudinho há pouco mais de 30 anos, além de reforçar a adesão da sigla ao atual prefeito. “Ele no PT, à época, e eu no PSDB. Isso não interferiu no relacionamento. Quando quer ajudar, não tem que olhar partido. Essa rivalidade (da legenda) não importa. O próprio Maranhão era do PSDB e se voltou contra o PSDB. E nós declaramos apoio ao Claudinho, fui autorizado pela estadual”, pontuou o tucano, relatando que aceitou a tarefa diante da experiência de ter presidido o conselho de segurança por dez anos. “Vamos colaborar, buscar, por exemplo, a implantação de corregedoria. É necessária.”