No Grande ABC, 90% aderem ao ensino remoto na rede municipal

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



05/07/2021 | 00:01



Um ano e quatro meses desde o início da pandemia, os 180 mil estudantes das escolas municipais do Grande ABC já estão bem adaptados ao ensino remoto. Isso que mostra levantamento do Diário junto às prefeituras. Entre os que possuem acesso à internet, cerca de 90% participam normalmente das aulas on-line, enquanto 80% dos alunos, inclusive aqueles que não contam com equipamentos para o ensino remoto, entregam as atividades propostas.

Entre as cidades da região, um bom exemplo de aceitação à nova realidade está em Ribeirão Pires, onde, dos quase 7.000 alunos matriculados na rede municipal, 89% das crianças e adolescentes cumprem as tarefas propostas, sejam elas on-line ou impressas. Segundo a Secretaria de Educação, a participação é maior entre os estudantes do ensino fundamental II, com 94% de devolutivas, seguido do ensino fundamental I (90%) e da educação infantil (82%).

No entanto, até março deste ano nem todas as unidades educacionais do município tinham boa frequência remota. Diante disso, os profissionais passaram a analisar a situação de cada unidade e buscar, em conjunto com a secretaria, soluções para incentivar a participação das crianças.

Uma das escolas que tiveram de se reinventar foi a EM (Escola Municipal) Professora Edir Maria de Oliveira, no bairro Ouro Fino, que atende alunos de zero a 3 anos. Coordenadora pedagógica da unidade, Silvana da Silva explicou que até março os 128 estudantes matriculados demonstravam pouco envolvimento escolar. “Em março tivemos 178 devolutivas de atividades propostas ao longo do mês. Em junho foram cerca de 1.300 propostas realizadas”, comemorou a educadora.

O cenário reflete o retorno da ação que as professoras implementaram. As docentes Marisa Monteiro Inoue e Rubia Gimenes Kawakami contaram que algumas salas chegavam a passar o mês todo sem interação dos alunos.

“Nós temos uma plataforma on-line e também usamos grupo de WhatsApp com os pais. Aos alunos que não têm acesso à internet, temos retorno via telefone. Mas tinha sala, como o caso da minha, que não tinha sinal de vida”, contou Marisa.

As professoras, então, passaram a montar kits educacionais, todos feitos por elas mesmas, com sucata. As atividades são embaladas em saquinhos individuais e têm instruções de como devem ser feitas. “Os pais retiram na escola uma vez por mês. Depois nos mandam fotos, vídeos ou ligam para contar como foi”, comemorou Rubia, afirmando que a medida “fez toda a diferença”. “O resultado foi a maior participação de todas as crianças e a melhora para os pais para auxiliar nas atividades em casa” garantiu.

A novidade foi comemorada pelos responsáveis, que sentiram mais facilidade em ajudar os pequenos depois que as atividades foram para casa montadas. Esse é o caso da professa Miriam Batista da Silva, 36 anos, que, apesar de ter formação pedagógica, percebeu que os kits educacionais serviram de facilitador para ela e para pequena Cecília, 1. “Aula em casa é um verdadeiro desafio. Com as atividades facilitou muito e a Cecília também se interessou mais”, garantiu.

O mesmo ocorreu com o pai do Afonso, 2. Apesar do chef de cozinha Fernando Gomes da Silva, 44, não ver a hora do presencial voltar, confessa que passou “um tempo legal” ensinando o filho. “Está bem mais fácil e interessante. O Afonso faz as atividades e adora, é mais interativo e lúdico do que só a tela (do celular)”, contou.

“Tem surtido um efeito muito bom. Na simplicidades conseguimos muitas coisas. Essa medida foi maneira de zelar pelo bem-estar desses alunos e auxiliar no desenvolvimento educacional deles de forma mais lúdica e divertida”, afirmou a diretora da escola, Fabiana Matozo Tognato.

Cidades afirmam que pandemia não resultou em evasão

Embora a pandemia tenha tirado os alunos presencialmente das unidades educacionais, as cidades do Grande ABC afirmam que as aulas on-line não resultaram em evasão escolar. O motivo, segundo as prefeituras, é que as secretarias de Educação realizam busca ativa de todos os discentes que apresentavam alto número de faltas e, com isso, conquistam retorno do vínculo estudantil.

Ainda conforme as cidades, parte dos alunos que deixaram as aulas mudou de cidade ou partiu para escolas privadas. Já para os estudantes que alegaram falta de internet ou aparelhos eletrônicos, foram implantadas medidas alternativas, como a entrega de atividades impressas e retornos telefônicos.

Coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação de Ribeirão Pires, Nádia Ferreira explicou que, no município, as famílias ficaram sem opção de justificativa para manter os alunos fora da escola. “Se a pessoa diz que não tem internet, celular ou que não tem como vir retirar atividades na escola, por exemplo, nós levamos até ela. E se ela não consegue entregar, nós buscamos. Dessa forma, não tem como ter evasão”, garantiu.

No caso de menor frequência em aulas da educação infantil, Nádia explicou que, por vezes, os pais priorizam os filhos mais velhos, ou por questões culturais, tendem a pensar que ensino infantil não precisa ter importância. “A questão da desvalorização do ensino infantil é uma realidade em âmbito nacional e, em alguns casos, a (desmotivação para a frequência) está relacionada também à dificuldade dos pais na aplicação de tarefas contextualizadas, de contação de histórias, por exemplo, onde há uma problematização, tipo de atividade muitas vezes diferente daquela que o pai ou a mãe tiveram na escola”, exemplificou Nádia.